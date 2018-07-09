Son Başbakan'ın 002 plakası söküldü

Binali Yıldırım, 'Son Başbakan' olarak, Başbakanlığa ait '002' plakalı makam otomobiliyle son kez TBMM'ye gitti.

Binali Yıldırım "Son Başbakan" olarak Başbakanlığa ait "002" plakalı makam otomobiliyle son kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gitti.



Başbakanlık Basın Merkezinden gönderilen görüntülere göre, Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'ndan çıkarken kendisine Başbakanlık'taki yakın mesai çalışanları eşlik etti.



Son Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından uğurlanan Yıldırım, aracına binerken uğurlayanları selamladı.



Yıldırım, Başbakanlığa ait 002 plakalı makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti. Yıldırım'ın içerisinde bulunduğu makam otomobiline Başbakanlık koruma araçlarıyla eşlik edildi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM önünde bekleyen vatandaşlar tarafından sloganlarla karşılanan Yıldırım, makam otomobilinden inerek kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.



Yıldırım, "Sizlerin bu sevgisini, muhabbetini karşılıksız bırakmamız söz konusu değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Binali Yıldrım, daha sonra vatandaşların önünden yürüyerek TBMM'ye geçti.



Bu arada, Yıldırım'ın 002 olan makam otomobilinin plakası 06 DE 1096 olarak değiştirildi.