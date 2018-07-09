banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99253
ALTIN
186.231
DOLAR
4.5675
STERLİN
6.0981
EURO
5.3639
Günal 7 yıl sonra teslim oldu
GÜNAL 7 YIL SONRA TESLİM...
Başı boş köpeklere ateş etti
BAŞI BOŞ KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
TAN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Lefke'de cinayete teşebbüs
LEFKE'DE CİNAYETE TEŞEBBÜS
banner282
Flaş Haber
Lefke'de cinayete teşebbüs
Kapat

Son Başbakan'ın 002 plakası söküldü

Binali Yıldırım, 'Son Başbakan' olarak, Başbakanlığa ait '002' plakalı makam otomobiliyle son kez TBMM'ye gitti.

Son Başbakan'ın 002 plakası söküldü

Binali Yıldırım, 'Son Başbakan' olarak, Başbakanlığa ait '002' plakalı makam otomobiliyle son kez TBMM'ye gitti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:19
Son Başbakan'ın 002 plakası söküldü

Son Başbakan'ın 002 plakası söküldü

Binali Yıldırım, 'Son Başbakan' olarak, Başbakanlığa ait '002' plakalı makam otomobiliyle son kez TBMM'ye gitti.

Binali Yıldırım "Son Başbakan" olarak Başbakanlığa ait "002" plakalı makam otomobiliyle son kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gitti.

Başbakanlık Basın Merkezinden gönderilen görüntülere göre, Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'ndan çıkarken kendisine Başbakanlık'taki yakın mesai çalışanları eşlik etti.

Son Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından uğurlanan Yıldırım, aracına binerken uğurlayanları selamladı.

Yıldırım, Başbakanlığa ait 002 plakalı makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti. Yıldırım'ın içerisinde bulunduğu makam otomobiline Başbakanlık koruma araçlarıyla eşlik edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM önünde bekleyen vatandaşlar tarafından sloganlarla karşılanan Yıldırım, makam otomobilinden inerek kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Yıldırım, "Sizlerin bu sevgisini, muhabbetini karşılıksız bırakmamız söz konusu değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Binali Yıldrım, daha sonra vatandaşların önünden yürüyerek TBMM'ye geçti.

Bu arada, Yıldırım'ın 002 olan makam otomobilinin plakası 06 DE 1096 olarak değiştirildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu
Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni sistemin ilk kabinesi
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni sistemin ilk kabinesi
Irak'ın kuzeyi ve Hakkari'ye hava harekatı
Irak'ın kuzeyi ve Hakkari'ye hava harekatı
Erdoğan: 'Başkanım' diyeceksiniz
Erdoğan: 'Başkanım' diyeceksiniz
Gözler yeni kabinede
Gözler yeni kabinede
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik
"TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cumhuriyetimizi Şahlandırmanın Sözünü veriyoruz”
"TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cumhuriyetimizi Şahlandırmanın Sözünü veriyoruz”
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, En Yüksek Devlet Memuru Oldu
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, En Yüksek Devlet Memuru Oldu
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti!
Türkiye’de Savunma Sanayisinde “Başkanlık“ Dönemi
Türkiye’de Savunma Sanayisinde “Başkanlık“ Dönemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim