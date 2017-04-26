Şok Sözler: 'Ben Evin Tek Çocuğuyum, Bu Kızı Bulun Başımı Yakmayın'

lay, 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi'ne bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze Özcan (27), erkek arkadaşı Samet Gözel ve diğer arkadaşlarıyla akşam yemek yeyip Alkol aldı. Yemekten sonra arkadaşlarının yanından ayrılan Gözel ve Özcan daha sonra kavga edip ayrıldı. Bunun üzerine Gamze Özcan, tekrar alkol alıp 01 T 2759 plakalı taksiye binip Çatalan Köprüsü’ne geldi. Köprüye geldiğinde erkek arkadaşı Samet Gözel’e haber veren Özcan, daha sonra taksi şoförüne aracı durdurmasını söyleyip araçtan inip Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.Olayın ardından taksi şoförü durumu polis, ambulans ve CAN-KUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının bulunması için olayı sualtı polisine bildirdi. Sualtı polisleri de bölgeye gelerek Gamze Özcan’ı aramak için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Gamze Özcan’ın ayrıldığı erkek arkadaşı Samet Gözel, polislere, “Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Kendisi burada tek ailesi Sivas’ta. Taksi şoförü neden bırakıyor bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti bu ya” diye ağlayıp feryat etti.Seyhan Baraj Gölü’nde arama yapan sualtı polisleri ise gece suda bir şey bulamadıkları için aramaya Sabah devam edeceklerini bildirerek olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Gün ağarınca yeniden başlayan çalışmalar sonucu, su altı polisinden oluşan 3 kişilik ekip, Gamze Özcan'ın cesedine ulaştı.Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Arama çalışmalarını takip eden Gamze Ö'nün anne ve babası güçlükle sakinleştirildi.