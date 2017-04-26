Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:38

Şok Sözler: "Ben Evin Tek Çocuğuyum, Bu Kızı Bulun Başımı Yakmayın"

Şok Sözler: 'Ben Evin Tek Çocuğuyum, Bu Kızı Bulun Başımı Yakmayın'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Adana’da erkek arkadaşı ile kavga edip ayrılan genç kadın Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Haberi alan erkek arkadaşı ise genç kadının kendini baraj gölüne attığını duyunca, “Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti” diye ağlayarak feryat etti.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmaları sonucu su altı polisinden oluşan 3 kişilik ekip, Gamze Özcan'ın cesedine ulaştı

lay, 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi'ne bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze Özcan (27), erkek arkadaşı Samet Gözel ve diğer arkadaşlarıyla akşam yemek yeyip Alkol aldı. Yemekten sonra arkadaşlarının yanından ayrılan Gözel ve Özcan daha sonra kavga edip ayrıldı. Bunun üzerine Gamze Özcan, tekrar alkol alıp 01 T 2759 plakalı taksiye binip Çatalan Köprüsü’ne geldi. Köprüye geldiğinde erkek arkadaşı Samet Gözel’e haber veren Özcan, daha sonra taksi şoförüne aracı durdurmasını söyleyip araçtan inip Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

Olayın ardından taksi şoförü durumu polis, ambulans ve CAN-KUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının bulunması için olayı sualtı polisine bildirdi. Sualtı polisleri de bölgeye gelerek Gamze Özcan’ı aramak için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Gamze Özcan’ın ayrıldığı erkek arkadaşı Samet Gözel, polislere, “Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Kendisi burada tek ailesi Sivas’ta. Taksi şoförü neden bırakıyor bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti bu ya” diye ağlayıp feryat etti.

Seyhan Baraj Gölü’nde arama yapan sualtı polisleri ise gece suda bir şey bulamadıkları için aramaya Sabah devam edeceklerini bildirerek olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAMZE ÖZCAN'IN CESEDİNE ULAŞILDI

Gün ağarınca yeniden başlayan çalışmalar sonucu, su altı polisinden oluşan 3 kişilik ekip, Gamze Özcan'ın cesedine ulaştı.

Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Arama çalışmalarını takip eden Gamze Ö'nün anne ve babası güçlükle sakinleştirildi. 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Şok Sözler: Ben Evin Tek çocuğuyumBu Kızı Bulun Başımı Yakmayın
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017
Doğuştan Bacakları Olmayan Küçük Miraç'a Yapılan şok Etti! Doğuştan Bacakları Olmayan Küçük Miraç'a...
DELEK:"2020-2021'DE TÜRKİYE'YE GAZ VEREBİLİRİZ" DELEK:"2020-2021'DE TÜRKİYE'YE GAZ...
"TÜRKİYE'YE BORU HATTI İSRAİL İÇİN UYGUN..." "TÜRKİYE'YE BORU HATTI İSRAİL İÇİN...
Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire Siyahlaşıp, Felç Oldular Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire Siyahlaşıp,...
"beyaz Show"daki "terör Örgütü Propagandası" Davasında Karar "beyaz Show"daki "terör Örgütü...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Yavuz Ateş, Türkiye'nin yerli kaynaklarını daha fazla...

Haberi Oku