Şok İddia: “Seni Uyutup Sevgilimle Birlikte Oldum“

İzmir’de yaşayan 35 yaşındaki H.A., boşandıktan bir gün sonra eski eşinden gelen telefonla yıkıldı. Akşam'ın haberine göre eski eş N.S. telefonda 'Sana birşey itiraf edeceğim. Kahvene uyku ilacı atıp sen mışıl mışıl uyurken eve sevgilimi alıp birlikte oldum" dedi. Şok geçiren H.A. evde yaptığı aramada başka erkeklere ait iç çamaşırı ve eşya buldu. Soluğu mahkemede alan H.A. eski eşe 30 bin liralık tazminat davası açtı.

KAHVENE İLAÇ ATTIM

Eski eş N.S. iddiaya göre H.A.’ya “Akşamları kahvene uyku hapı atıyordum. Sen sızıp uyuduktan sonra eve sevgilimi alıyordum. Sabaha kadar birlikte oluyorduk. Sen de o sırada mışıl mışıl uyuyordun” dedi.

EVDE UYKU HAPI BULDU

Eşinden gelen telefon üzerine evde araştırma yapan H.A. yatak odasında beyaz bir poşet içinde başkasına ait erkek iç çamaşırları ile uyku hapları buldu. H.A. avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde “Zor bir işte çalıştığımdan eşim evde yorgunluk kahvesi yapıyordu. Son zamanlarda kahve içtikten sonra uyukluyordum. Sabah baş ağrısı ile kalkıyordum. Eşimin beni uyutup sevgilisini eve alacağı aklımın ucuna gelmezdi.” dedi.