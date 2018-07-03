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Şok bilgi! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimi günü ölümden döndüğü ortaya çıktı. Sabah yazarı Ersin Ramaoğlu'nun paylaştığı bilgiye göre Erdoğan'a seçim devam ederken bomba yüklü minibüsle saat 15.07'de saldırıcaklardı. Bombalı araç Göktürk uydusu tarafından son anda fark edildi.

Şok bilgi! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimi günü ölümden döndüğü ortaya çıktı. Sabah yazarı Ersin Ramaoğlu'nun paylaştığı bilgiye göre Erdoğan'a seçim devam ederken bomba yüklü minibüsle saat 15.07'de saldırıcaklardı. Bombalı araç Göktürk uydusu tarafından son anda fark edildi.

03 Temmuz 2018 Salı 22:57
Şok bilgi! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Şok bilgi! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Şok bilgi! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimi günü ölümden döndüğü ortaya çıktı. Sabah yazarı Ersin Ramaoğlu'nun paylaştığı bilgiye göre Erdoğan'a seçim devam ederken bomba yüklü minibüsle saat 15.07'de saldırıcaklardı. Bombalı araç Göktürk uydusu tarafından son anda fark edildi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim günü saat 15.07'de bomba yüklü minibüsle suikast planlayıp öldürceklerdi'. Bu kan donduran bilgiyi Sabah yazarı Ersin Ramoğlu bugünkü köşesine taşıdı. Herhangi bir kaynak belirmeyen Sabah yazarı Ramoğlu, "Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler. Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti" dedi. Yakalanan bir ajan yüzüğündeki zehiri içerek intihar etti.

Suikast girişiminin korumaların titizliği sayesinde önlendiğini kaydeden Ramoğlu, "Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti" diye yazdı.

İşte o yazının ilgili bölümleri...
"24 Haziran Pazar günü saat 15.07'de… Saatteki tarihe dikkat!
15.07- 15 Temmuz'u hatırlatıyor. O melun kanlı geceyi. Aynı saatte Reis'e suikast planladılar. Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanmadan önce patlatacaklardı bombayı. Suikasti 12 ülke birlikte hazırlamış.
Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler.

'GÖKTÜRK UYDULARIMIZ FARK ETTİ': Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti. Minibüsün lastiklerinin yere yakın oluşu da dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş yolundaki araç infilak ettirilemeden etkisiz hale getirildi.

'TESPİT EDİLMESE ERDOĞAN VE BİNLERCE MASUM...'O minibüs tespit edilemeseydi, Cumhurbaşkanımızla birlikte binlerce masum insan şimdi hayatını kaybetmiş olacaktı. Orada bulunanlar ile Reis sessiz sedasız atlattı faciayı. Çok şükür! Yine Allah bizi korudu!

ÇATIYA KESKİN NİŞANCI...:İşi şansa bırakmayanlar çatıya da keskin nişancı yerleştirmişti. Harekete geçen güvenlik güçleri çatıda bir adet parçalanmış sökülüp takılabilen keskin nişancı tüfeği ile (Sniper) bir nişancıyı yakaladı.

'AJAN SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİ': Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti.
Suikast girişimi korumaların titizliği sayesinde önlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için her yolu deneyen hainler bu kez de başarılı olamadı. İşi planlayan ülkelerin temsilcileri içimizdeki bazı hainlere olayı bildirmişti.

Acaba o gece 'Reis kaybetti' diyenler suikastten haberli miydi?
CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan ısrarla seçimi Muharrem İnce'nin kazandığını söyleyip durdu. Neden? İnsan bile bile yalan söyler mi? Yoksa suikasttan onunda mı haberi vardı? Çok şükür Türkiye bu keskin virajı kazasız belasız atlattı."

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