Soda Şişeli İşkence Soruşturmasında 6 Polis Serbest

Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'nde gözaltına aldıkları S.Ş. adlı zanlıya "soda şişeli" işkence yaptıkları gerekçesiyle bir hafta önce tutuklanan 6 polis, itiraz üzerine serbest bırakıldı





Üç hafta önce meydana gelen olayda, Sultanbeyli’de otomotiv ve inşaat işleriyle uğraşan 26 yaşındaki Ş.Ş., iddiaya göre, kendisine gelen mahkeme celbini almak için Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne gitmiş, polis merkezinden çıkarken, aralarında husumet bulunan tanıdığı iki grubu görerek yanlarına uğramıştı.

Taraflardan birinin, karakolluk olduklarını söyleyerek, kendisinin araya girerek barıştırmasını istemesi üzerine, Ş.Ş., "Emniyet'e söyleyin, ne gerekiyorsa yapsın" demiş, evine gittikten yarım saat sonra da polis tarafından telefonla aranarak iki grubu uzlaştırması için karakola davet edilmişti.

Davet üzerine tekrar karakola giden Ş.Ş. burada işkenceye uğradığını öne sürmüştü. Ş.Ş., bir polisin, ’Sen kimsin uzlaştırıyorsun bunları, kim zannediyorsun kendini’ diyerek kendisine vurmaya kalkıştığını, daha sonra ise ne olduğunu anlamadan polislerin coplarla, maden suyu şişeleriyle ve silah dipçikleriyle kafasına, eline vurduklarını iddia etmişti. Ş.Ş. ayrıca, polislerin soda şişesini zorla makatına sokmaya kalktıklarını da öne sürmüştü.

15 gün iş göremez raporu alan Ş.Ş., avukatıyla birlikte Anadolu Adliye Sarayı'na giderek polisler hakkında şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine, 6 polis tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

kAMERA MUAMMASI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bilirkişi heyeti 26 kameranın kaydettiği görüntüleri izlemiş, hazırladığı raporda, işkencenin yapıldığı iddia edilen odada ise kameranın bulunmadığını; Ş.Ş.'nin karakola sağlıklı girdiğini, ancak odadan çıkarken topalladığını ve destek alarak yürüdüğünü belirtmişti.