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Şizofren Doktor Dehşet Saçtı!

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde Devlet hastanesinde görevli 43 yaşındaki Biyokimya uzmanı Dr. Hasan Kurtuluş, banyoda yıkanan 12 yıllık patoloji teknisyeni olan eşi 46 yaşındaki Ayşegül Kurtuluş’u küvette 35 bıçak darbesiyle öldürdü. Paranoid şizofreni tedavisi gören Dr. Kurtuluş, olayın ardından polisi arayarak, "Karımı öldürdüm gelin beni alın" dedi.

Şizofren Doktor Dehşet Saçtı!

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde Devlet hastanesinde görevli 43 yaşındaki Biyokimya uzmanı Dr. Hasan Kurtuluş, banyoda yıkanan 12 yıllık patoloji teknisyeni olan eşi 46 yaşındaki Ayşegül Kurtuluş’u küvette 35 bıçak darbesiyle öldürdü. Paranoid şizofreni tedavisi gören Dr. Kurtuluş, olayın ardından polisi arayarak, "Karımı öldürdüm gelin beni alın" dedi.

11 Aralık 2014 Perşembe 14:28
Şizofren Doktor Dehşet Saçtı!
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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Ordu Caddesi üzerinde bulunan Manolya apartmanının üçüncü katında meydana geldi. Doktor Hasan Kurtuluş, akşam yürüyüşünden gelen eşi Ayşegül Kurtuluş’a banyoda yıkandığı sırada mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Bıçağı karısının vücuduna defalarca saplayan şizofreni hastası daha sonra polisi arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, Ayşegül Kurtuluş’u banyodaki küvette kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşegül Kurtuluş’un hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Son Güncelleme: 11.12.2014 14:29
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