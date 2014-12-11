Şizofren Doktor Dehşet Saçtı!

11 Aralık 2014 Perşembe 14:28
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Ordu Caddesi üzerinde bulunan Manolya apartmanının üçüncü katında meydana geldi. Doktor Hasan Kurtuluş, akşam yürüyüşünden gelen eşi Ayşegül Kurtuluş’a banyoda yıkandığı sırada mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Bıçağı karısının vücuduna defalarca saplayan şizofreni hastası daha sonra polisi arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, Ayşegül Kurtuluş’u banyodaki küvette kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşegül Kurtuluş’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Güncelleme: 11.12.2014 14:29