banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95305
ALTIN
187.170
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2232
EURO
5.5556
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
BABASINI BIÇAKLADI
Ahmed tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Siyasilerden Mesut Özil'e destek

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasıyla, siyasiler sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcu için destek mesajları paylaştı.

Siyasilerden Mesut Özil'e destek

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasıyla, siyasiler sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcu için destek mesajları paylaştı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:17
Siyasilerden Mesut Özil'e destek

Siyasilerden Mesut Özil'e destek

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasıyla, siyasiler sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcu için destek mesajları paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi.

Sosyal medya hesabından Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Resmi Twitter'da görüntüle

29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

"Faşizm virüsüne en güzel golünü attı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirtti.

Gül, Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

 

Resmi Twitter'da görüntüle

Bakan Gül, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun" ifadelerini kullandı.

"Özil onurlu bir duruş sergilemiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan da Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Özil'e destek geldi.

Ünal, sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımlarda, "Sözde ‘Respect', 'No to Racism' diyen fakat Mesut Özil’in ifadesiyle ‘kazandığında Alman, kaybettiğinde göçmen’ oluşuna ses çıkarmayanlara karşı Özil onurlu bir duruş sergilemiştir. Takımını Dünya Şampiyonu yapmış, dünyanın sayılı futbolcularından biri olan Mesut Özil’in son dönemde yaşadıkları, Avrupa’daki faşizmin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının ulaştığı boyutu göstermesi açısından önemli ve ibretliktir" dedi

"Mesut Özil'i bu dik ve onurlu duruşundan ötürü tebrik ediyorum" diyen Ünal, "Türkiye ve Türk halkı, dünyanın neresinde olursa olsun dini ve ırkı yüzünden ayrımcılığa tabi tutulan herkesin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

3-Mesut Özil'i bu dik ve onurlu duruşundan ötürü tebrik ediyorum. Türkiye ve Türk halkı, dünyanın neresinde olursa olsun dini ve ırkı yüzünden ayrımcılığa tâbi tutulan herkesin yanında olmaya devam edecektir.

"Gönül kapımız Mesut Özil'e sonuna kadar açık"

"Asrın güreşçisi" unvanına sahip olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli sporcu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 82 milyon kişinin tek yürek olarak gönül sınırlarını Mesut'a açtığını söyledi.

Mesut Özil'in başarılı olduğunda Alman, başarısızlığında ise gurbetçi kaldığını vurgulayan Yerlikaya, "Gönül kapımız Mesut Özil'e sonuna kadar açık. Mesut Özil'i dik duruşundan dolayı kutluyorum. Bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf karesinde yer aldığı için böyle bir ırkçılığa maruz kaldı. Biz Türkiye olarak Mesut'un yanındayız." diye konuştu.

Irkçılığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Irkçılık dinimizde günah. Diğer dinler de ırkçılığı reddeder. Irkçılığın sporda yaşanıyor olması asla kabul edilemez. Çünkü spor fair play temelinde birleştirici bir güç. Sporda her dil ve ırktan insanlar rakip olur ve centilmence mücadelesini yapar. Geçmişte de spor sahalarında ırkçılığa maruz kalmalara tanık olduk. Irkçılığın her türlüsünü kınıyorum. Umut ediyorum ki bundan sonra sporda bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız."

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 20:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda
Bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda
Karayolları Genel Müdürü belli oldu
Karayolları Genel Müdürü belli oldu
Antalya organize sanayi bölgesinde yangın
Antalya organize sanayi bölgesinde yangın
İyi Parti milletvekilleri ortak imzayla Akşener’i aday gösterecek
İyi Parti milletvekilleri ortak imzayla Akşener’i aday gösterecek
Yeni Sıtma İlacına Yeşil Işık Yakıldı
Yeni Sıtma İlacına Yeşil Işık Yakıldı
“Türkiye, Canlıdan Böbrek Naklinde En Tecrübeli Ülke“
“Türkiye, Canlıdan Böbrek Naklinde En Tecrübeli Ülke“
Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay Kararı
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay Kararı
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim