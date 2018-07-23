Siyasilerden Mesut Özil'e destek

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasıyla, siyasiler sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcu için destek mesajları paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi.

Sosyal medya hesabından Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

"Faşizm virüsüne en güzel golünü attı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirtti.

Gül, Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Gül, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun" ifadelerini kullandı.

"Özil onurlu bir duruş sergilemiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan da Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Özil'e destek geldi.

Ünal, sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımlarda, "Sözde ‘Respect', 'No to Racism' diyen fakat Mesut Özil’in ifadesiyle ‘kazandığında Alman, kaybettiğinde göçmen’ oluşuna ses çıkarmayanlara karşı Özil onurlu bir duruş sergilemiştir. Takımını Dünya Şampiyonu yapmış, dünyanın sayılı futbolcularından biri olan Mesut Özil’in son dönemde yaşadıkları, Avrupa’daki faşizmin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının ulaştığı boyutu göstermesi açısından önemli ve ibretliktir" dedi

"Mesut Özil'i bu dik ve onurlu duruşundan ötürü tebrik ediyorum" diyen Ünal, "Türkiye ve Türk halkı, dünyanın neresinde olursa olsun dini ve ırkı yüzünden ayrımcılığa tabi tutulan herkesin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

3-Mesut Özil'i bu dik ve onurlu duruşundan ötürü tebrik ediyorum. Türkiye ve Türk halkı, dünyanın neresinde olursa olsun dini ve ırkı yüzünden ayrımcılığa tâbi tutulan herkesin yanında olmaya devam edecektir.

"Gönül kapımız Mesut Özil'e sonuna kadar açık"

"Asrın güreşçisi" unvanına sahip olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli sporcu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 82 milyon kişinin tek yürek olarak gönül sınırlarını Mesut'a açtığını söyledi.

Mesut Özil'in başarılı olduğunda Alman, başarısızlığında ise gurbetçi kaldığını vurgulayan Yerlikaya, "Gönül kapımız Mesut Özil'e sonuna kadar açık. Mesut Özil'i dik duruşundan dolayı kutluyorum. Bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf karesinde yer aldığı için böyle bir ırkçılığa maruz kaldı. Biz Türkiye olarak Mesut'un yanındayız." diye konuştu.

Irkçılığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Irkçılık dinimizde günah. Diğer dinler de ırkçılığı reddeder. Irkçılığın sporda yaşanıyor olması asla kabul edilemez. Çünkü spor fair play temelinde birleştirici bir güç. Sporda her dil ve ırktan insanlar rakip olur ve centilmence mücadelesini yapar. Geçmişte de spor sahalarında ırkçılığa maruz kalmalara tanık olduk. Irkçılığın her türlüsünü kınıyorum. Umut ediyorum ki bundan sonra sporda bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız."

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurmuştu.