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Sivas’ta orman yangını

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken, çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği de öğrenildi.

Sivas’ta orman yangını

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken, çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği de öğrenildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:19
Sivas’ta orman yangını

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken, çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği de öğrenildi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale etti.

TAKVİYE İSTENDİ

Ekipler yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangın Koçali Mahallesi’ne doğru ilerlerken, birkaç eve de sıçradığı öğrenildi.

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Kent merkezinden de takviye birliklerin bölgeye doğru yola çıkarıldığı, ayrıca havadan da destek sağlanacağı ifade edildi. DHA

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Son Güncelleme: 25.08.2018 22:24
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