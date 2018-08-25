Sivas’ta orman yangını

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken, çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği de öğrenildi.