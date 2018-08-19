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"Şişko Nuri" son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.

"Şişko Nuri" son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:57
"Şişko Nuri" son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan ve bir süredir tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün yaşamını yitiren Sezgin'in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak Samsun Büyük Camii'ne götürüldü.

Sezgin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sezgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Emin Kar da katıldı.

Yapımcı ve oyuncu Sezer İnanoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Ünlü oyuncu, 10 yıldır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu. 

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