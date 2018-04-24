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Şırnak'tan acı haber!

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan, 'Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu' kapsamında sabah saatlerinde teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

Şırnak'tan acı haber!

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan, 'Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu' kapsamında sabah saatlerinde teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

24 Nisan 2018 Salı 15:01
Şırnak'tan acı haber!

Şırnak'tan acı haber

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan, 'Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu' kapsamında sabah saatlerinde teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

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Yaralanan askerin kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düştüğü belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
şırnakPKK1Askerşehit
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