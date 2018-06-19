Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucunda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Şırnak kırsalında icra edilen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucunda, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.



Açıklamada,ifadelerine yer verildi.