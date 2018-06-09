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Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak’ta Kaval Dağı bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu.

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak’ta Kaval Dağı bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu.

09 Haziran 2018 Cumartesi 20:31
Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak’ta Kaval Dağı bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler'de bulunan Kaval Dağı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlertarafından uzun namlulu silahlarla saldırıgerçekleştirildi.

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Saldırıda 1 özel harekat polisi ve 1 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı güvenlik güçleri bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harekat polisi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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