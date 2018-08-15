banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90263
ALTIN
228.213
DOLAR
5.9638
STERLİN
7.6463
EURO
6.7561
Rus çiftin çantası kim çaldı?
RUS ÇİFTİN ÇANTASINI KİM ÇALDI?
Güney’e kaçış planı suya düştü
GÜNEY'E KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ
Yine dağyolu yine kaza
YİNE DAĞYOLU YİNE KAZA
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
HABERİMİZ ÜZERİNE TALAT ARABAYI İADE...
banner282

Şırnak'ta PKK operasyonu: 27 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK operasyonu: 27 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 20:14
Şırnak'ta PKK operasyonu: 27 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil'de terör örgütü PKK/KCK kolu YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, örgüte müzahir dokümanla dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar'dan Türkiye'ye 15 Milyar Dolar Yatırım
Katar'dan Türkiye'ye 15 Milyar Dolar Yatırım
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım
Emekli maaşları erken ödenecek
Emekli maaşları erken ödenecek
Sultanbeyli'de özel bir hastanede yangın
Sultanbeyli'de özel bir hastanede yangın
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Dolar düşüyor...
Dolar düşüyor...
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım
Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olması Almanya için önemli
Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olması Almanya için önemli
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
“Türk Ekonomisindeki Normalleşme Daha Da Güçlenecek“
“Türk Ekonomisindeki Normalleşme Daha Da Güçlenecek“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim