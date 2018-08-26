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Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında, ülkeye giriş yapan PKK'lı 2 terörist silahları ile yakalandı.

Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında, ülkeye giriş yapan PKK'lı 2 terörist silahları ile yakalandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:06
Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında, ülkeye giriş yapan PKK'lı 2 terörist silahları ile yakalandı.

Uludere ilçesi Çukuryayla mevkisinde Irak sınırından ülkeye giriş yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 PKK'lı terörist, 1 uzun namlulu silah ve 1 M16 silahı ile yakalandı.

"Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan ve "Kahraman" kod adlı Lezgin Yarar oldukları belirlenen teröristlerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Teröristlerin sözde Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen 2 teröristin, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığınca silahlarıyla sağ ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi 'Mazlum Goyi' kod adlı Mazlum Kaçan, diğerinin ise 'Kahraman' kod adlı Lezgin Yarar olduğu belirlenmiştir. Teröristlerle bir dragunov (kanas) marka silah, bir M16 ve bir telsiz ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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