Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.926
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8321
EURO
5.1310
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İş arkadaşının parasını çaldı
İŞ ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner256

Şırnak'ta hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı!

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şırnak'ta hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı!

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

11 Mayıs 2018 Cuma 18:28
Şırnak'ta hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı!

Şırnak'ta hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerin naaşı ve yaralı asker, helikopterle olay yerinden alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
şırnakPKK1şehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Albayrak: “Tanap 12 Haziran'da Hizmete Alınıyor”
"Albayrak: “Tanap 12 Haziran'da Hizmete Alınıyor”
Çorum'da bir efsane daha sona erdi!
Çorum'da bir efsane daha sona erdi!
"İstanbul'da kurtlar vadisi operasyonu"
"İstanbul'da kurtlar vadisi operasyonu"
FETÖ'nün 'Abla Yapılanması'na operasyon!
FETÖ'nün 'Abla Yapılanması'na operasyon!
Osmaniye’de Bakanın Katıldığı Törenden Dönerken Kaza Geçirdiler...
Osmaniye’de Bakanın Katıldığı Törenden Dönerken Kaza Geçirdiler...
Yarık Damak Dudakta Erken Cerrahi, Konuşmanın Anahtarı!
Yarık Damak Dudakta Erken Cerrahi, Konuşmanın Anahtarı!
Zeybekçi: “ABD'nin İran'a yaptırım kararı Türkiye için fırsat”
Zeybekçi: “ABD'nin İran'a yaptırım kararı Türkiye için fırsat”
Tc Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılması...8 Kişi Yakalandı
Tc Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılması...8 Kişi Yakalandı
Türkiye İle Sudan Arasındaki Anlaşma Tc Resmi Gazetesi’nde Yayımlandı
Türkiye İle Sudan Arasındaki Anlaşma Tc Resmi Gazetesi’nde Yayımlandı
"Karatay: “İstikbalimiz Bağırsaklarımızdadır“
"Karatay: “İstikbalimiz Bağırsaklarımızdadır“

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim