Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak kırsalında bugün 4 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle son iki günde hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, havadan ve karadan gerçekleştirdiği operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya büyük zayiatlar verdiriyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Dönmezler mevkisinde bu sabah insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda tespit edilen 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5, Hakkari kırsalında ise 4 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirmişti.

Son iki günde hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.