banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125
Gazimağusa’da bıçaklı kavga
GAZİMAĞUSA'DA BIÇAKLI KAVGA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!
banner282
Flaş Haber
Girne'de uyuşturucu
Kapat

Sinüzit Tedavisi İçin Deniz Suyu

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Oysu, "Deniz suyu tedavisi sinüzit ve kronik rinosinüzit alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Burada iki tip tedavi uygulanıyor. Birincisi, antibiyotik ile bakterilerin yok edilmesi ikincisi ise bakterilerin, iltihabi kabukların veya ifrazatların mekanik olarak uzaklaştırılması." dedi.

Sinüzit Tedavisi İçin Deniz Suyu

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Oysu, "Deniz suyu tedavisi sinüzit ve kronik rinosinüzit alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Burada iki tip tedavi uygulanıyor. Birincisi, antibiyotik ile bakterilerin yok edilmesi ikincisi ise bakterilerin, iltihabi kabukların veya ifrazatların mekanik olarak uzaklaştırılması." dedi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:51
Sinüzit Tedavisi İçin Deniz Suyu

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Oysu, "Deniz suyu tedavisi sinüzit ve kronik rinosinüzit alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Burada iki tip tedavi uygulanıyor. Birincisi, antibiyotik ile bakterilerin yok edilmesi ikincisi ise bakterilerin, iltihabi kabukların veya ifrazatların mekanik olarak uzaklaştırılması." dedi.
Oysu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu tedavisinin Hipokrat döneminde "Thalasso" terapi diye adlandırılan yönteme dayandığını söyledi.
Bu yöntemin, yalnızca kulak burun boğaz değil, cilt, kalp dolaşım bozuklukları ve psikolojik rahatsızlıklar için de kullanıldığını vurgulayan Oysu, şöyle konuştu:
"Uzunca bir süre bizim günlük pratiğimizde deniz suyu yoktu. Belki de 10 yılı aşkın bir süredir KBB uygulamasına tekrar aktif olarak girdi. Son dönemlerde gelişmesinin nedenini belki de endoskopik sinüs cerrahisine bağlayabiliriz. Bu cerrahi işlemden sonra burunda kabuklar meydana gelir ve bu kabukların burundan uzaklaştırılması gerekir. O zaman da bu tip deniz suyu solüsyonlarına ihtiyaç duyuluyor."
"ENFEKSİYONA BAĞLI ÖDEMİ AZALTARAK NEFES ALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR"
Oysu, deniz suyunun KBB'de temel kullanım alanı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında tercih edildiğine işaret etti.
Geçmişte bu tedavilerin tuzlu suyla gerçekleştirildiğini ancak daha sonra deniz suyu preparatlarının kullanıma girdiğini anlatan Oysu, şöyle devam etti:
"Deniz suyu tedavisi sinüzit ve kronik rinosinüzit alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Yani burun ve burun etrafında hava boşlukları olan sinüslerin akut ya da kronik enflamasyonları ve enfeksiyonlarında kullanılıyor. Burada iki tip tedavi uygulanıyor. Birincisi, antibiyotik ile bakterilerin yok edilmesi ikincisi ise bakterilerin, iltihabi kabukların veya salgıların mekanik olarak uzaklaştırılması. Hatta burada da deniz suyunun tuz konsantrasyonu biraz daha yüksek olanları tercih ediliyor. Sprey olarak ya da solüsyon şeklinde kullanılanların en temel özelliği bakterilerin ürettiği kabukların ve iltihabi artıkların uzaklaştırılması. Deniz suyunun özelliklerinden bir tanesi de vücuttaki dokulardan daha fazla tuz içerdiği için burun içerisindeki dokulardan fazla olan suyu çekerek enfeksiyona bağlı ödemi kısmen azaltması ve nefes almak için yer açması."
Ayrıca deniz suyunun mekanik olarak da bu bakterilerin sayısını azalttığına ve ameliyat sonrasında da kullanıldığına değinen Oysu, bazı çalışmalarda eser elementlerin, burun içerisindeki tüylü hücrelerin fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediğinin de ortaya çıktığını söyledi.
Oysu, burnun içinin, ince tüylerin bulunduğu bir mukozayla çevrili olduğunu ve bu tüylerin burundaki salgıları genze doğru süpürme özelliği bulunduğunu ifade etti.
Alerji ve enfeksiyonların bu tüylerin özelliklerine kaybetmesine neden olduğunu aktaran Oysu, eser elementlerin ise bu fonksiyonların yeniden kazanılmasına katkı sağladığına dikkati çekti.
"DENİZ SUYU ALERJİK RİNİT İÇİN DE UYGUN BİR TEDAVİ"
Alerjik rinitin bazı tiplerinde de deniz suyunun faydalı olduğuna işaret eden Oysu, "Polen gibi alerjenlerden dolayı mukus burun içerisinde birikiyor. Bu hastaların nefes almasını zorlaştırdığı gibi alerjenin burun içerisinden uzaklaşmasını da engelliyor. Deniz suyu bunun için de uygun bir tedavi." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Oysu, deniz suyunun hazır tuzlu su preparatlarından farkının, içerisindeki selenyum, vanadyum, iyot gibi eser elementler olduğunu söyledi.
Deniz suyu ve evde hazırlanan tuzlu su arasındaki temel farka da değinen Oysu, şu bilgileri verdi:
"Evde hazırlanan suların içerisindeki tuz ve sodyum konsantrasyonunun ayarlanması mümkün değil. Ne çok fazla ne de çok az tuz içerecek şekilde standartlaştırılması gerekiyor. Kullanılması gereken ya hazırlanmış serum fizyolojik ya da hipertonik yani daha fazla tuz içeren solüsyonlar ya da deniz suyu olmalı. Deniz suyu da bölgeden bölgeye değişim gösterebilir fakat tuz konsantrasyonu daha stabildir. Belki Karadeniz bölgesinde başkadır, Akdeniz'de başka. Hepsi aynı faydayı sağlasa da hipertonik tuzdan zengin olması biraz daha etkili oluyor."
 

banner288
Son Güncelleme: 21.07.2018 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Fenerbahçe'nin gözdesi Bas Dost imzayı attı!
 Fenerbahçe'nin gözdesi Bas Dost imzayı attı!
Fenerbahçe'nin son gözdesi Enes Ünal
Fenerbahçe'nin son gözdesi Enes Ünal
Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!
Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
KPSS yarın yapılacak
KPSS yarın yapılacak
"Van'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem"
"Van'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem"
“Tekne Battıktan Sonra 8-9 Saat Denizde Kaldık“
“Tekne Battıktan Sonra 8-9 Saat Denizde Kaldık“
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Düğünde havaya ateş açanlara operasyon: 15 gözaltı
Düğünde havaya ateş açanlara operasyon: 15 gözaltı
5 bakanlığa bakan yardımcıları atandı
5 bakanlığa bakan yardımcıları atandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim