Sınırda büyük patlama!

Kamışlı'da art arda patlama

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada patlama meydana geldi Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görülen patlama sonrası binadan dumanlar yükseldi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada art arda patlama meydana geldi.



Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Kamışlı kentinde sınırdan 150 metre uzaklıktaki bir binadan art arda patlama sesleri duyuldu. Nusaybin'den görülen patlamalar sonrası binadan dumanlar yükseldi.



Patlama sonrası bölgeye giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sirenleri Nusaybin'den de duyuldu.





