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Sınırda büyük patlama!

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada patlama meydana geldi Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görülen patlama sonrası binadan dumanlar yükseldi.

Sınırda büyük patlama!

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada patlama meydana geldi Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görülen patlama sonrası binadan dumanlar yükseldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:07
Sınırda büyük patlama!

Kamışlı'da art arda patlama

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada patlama meydana geldi Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görülen patlama sonrası binadan dumanlar yükseldi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada art arda patlama meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Kamışlı kentinde sınırdan 150 metre uzaklıktaki bir binadan art arda patlama sesleri duyuldu. Nusaybin'den görülen patlamalar sonrası binadan dumanlar yükseldi.

Patlama sonrası bölgeye giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sirenleri Nusaybin'den de duyuldu.


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KÜRTÇE ANONSLAR YAPILDI

Kamışlı tarafından Kürtçe yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiğini iddia ediyor.

 

 

Anahtar Kelimeler:
KamışlıPatlama
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