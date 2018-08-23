Sınır kapılarında kuyruk

Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Temmuz ayı ortalarında baba ocaklarına gelen gurbetçilerden izinlerini bitirenler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı.

Hafta başında yaşadıkları ülkelerde olmak isteyen ve Pazartesi iş başına yetişmek için yola çıkan gurbetçiler Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Araç kuyruğu 7 kilometreyi buluyor

En çok yoğunluk Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Bazı yerlerde 4'erli, 5'erli sıra halinde 7 kilometreye ulaşan araç kuyruğu nedeniyle vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla özellikle bebekli aileler için kuyruk çileye dönüşüyor. 8-9 saat kuyrukta bekleyen gurbetçiler, sınır kapılarını geçmelerinin ardından kendilerini bekleyen yüzlerce kilometrelik yolu da düşünüyor.

Bulgaristan'ın gümrük sahası dolu

Edirne'deki sınır kapılarında oluşan yoğunluğa Bulgaristan'ın cevap veremediği öğrenildi.

Türk tarafından işlemleri kısa sürede tamamlanan vatandaşlar, Bulgaristan'ın gümrük sahasının dolu olması ve her aracın aranması nedeniyle geçiş için beklemeye devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle Edirne - Kapıkule yolunda da araçlar birikiyor.