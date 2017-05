Sınıfta Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu

Bursa’da sabah saatlerinde lisede akılalmaz bir dehşet yaşandı. Hürriyet Mahallesi’nde, lise öğrencisi H.C. (16) sabah erken saatlerde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar’a (16) yanında getirdiği silahla ateş etti. Korkunç olay diğer öğrencilerin gözleri önünde yaşandı. H.C, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. H.C., olaydan önce sınıfın WhatsApp grubuna “Nilüferi vurmaya geliyorum” mesajı atmış.

Bursa‘nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir liseöğrencisi, aynı sınıftaki kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu.Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde, lise öğrencisi H.C. (16) sabah erken saatlerde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar’a (16) yanında getirdiği silahla, diğer öğrencilerin gözleri önünde ateş etti.







H.C, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.C ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Okuldaki diğer öğrenciler ise evlerine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.







TAHTAYA KALDIRIP BAŞINA ATEŞ ETTİ



Olay, bu sabah Hürriyet Anadolu Lisesinin üçüncü katında bulunan 10-D sınıfında meydana geldi. Bu sabah okula gelerek üçüncü kattaki sınıfa çıkan H. C., iddiaya göre ders başlamadan, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Nilüfer Acarı, “Gel bakayım buraya” diyerek tahtanın önüne çağırdı.

Nilüfer Acar, tahtanın önüne geldiğinde tabancasını çıkararak, “Her şey buraya kadar” diye bağıran H. C.,genç kızın başına tek el ateş etti. Sınıf arkadaşlarının gözleri önünde Nilüfer Acarı vuran H. C. daha sonra tabancayı kendisine doğrultarak ateş etti.





“NİLÜFER’İ VURMAYA GELİYORUM”



Kan gölüne dönen sınıfta büyük panik yaşayan arkadaşları durumu hemen öğretmenlere haber verdiler. Nilüfer Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi, Ağır yaralanan H. C. de Çekirge Devlet Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sınıfta iki boş kovan bulundu. Bu arada, H. C.’nin sınıfın erkek öğrencilerinin görüştüğü whatsapp grubuna “Nilüferi vurmaya geliyorum” diye yazdığı ortaya çıktı.









DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI



Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Hürriyet Anadolu Lisesi’nde 16 yaşındaki Nilüfer Acar’ı tabancayla vurduktan sonra intihara kalkışan ve hastanede tedavi altına alınan Hasan C.’nin acil serviste duran kalbinin yeniden çalıştırıldığı bildirildi. Hasan C.’nin Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.



NİLÜFER’İN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI



Yaşanan olay nedeniyle bir gün tatil edilen Hürriyet Anadolu Lisesi’nde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Nilüfer Acar’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



FECİ OLAYDAN YENİ AYRINTILAR GELMEYE DEVAM EDİYOR



Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması ise sürdürülüyor. Polisin yaptığı araştırma ve görgü tanıklarının ifadesine göre, olayın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Hasan C.’nin sabah okula aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Nilüfer Acar ile birlikte geldiği ve kendileriyle birlikte sınıfa girmek isteyen bir arkadaşlarını dışarıya çıkardıktan sonra, önce Nilüfer Acar’a ateş ettiği ve ardından kendini vurduğu bildirildi. Silah sesini duyan öğretmenler ve öğrencilerin boş sınıfa girmesiyle olay ortaya çıktı. Olayda kullanılan tabancanın ise Hasan C.’nin bir fabrikada çalışan babasına ait ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.



MİLLİ EĞİTİM DE SORUŞTURMA BAŞLATTI



Sabah yaşanan olayla ilgili Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Rehber öğretmen ve sınıf öğrenmeni ile idarecilerin konuyla ilgili ifadelerine başvurulacağı belirtildi.



UZMANLAR NE DİYOR?



Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, DHA muhabirine Hürriyet Anadolu Lisesi’ndeki olayı ve whatsapp yazışmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Aşkın, kızın mağdur, olayı gerçekleştiren gencin de şiddet eğilimi olan bir delikanlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Muhtemeldir ki, bu uygunsuz şiddet ve benzeri tarzı nedeniyle de arkadaşı ile belki bütün arkadaşlarıyla, ailesiyle, iletişim sorunu yaşıyor olduğu düşünülebilir. Yetiştiği, yaşadığı çevreyi yeterince bilmiyoruz. Ancak sosyoekonomik seviyelerinin zayıf olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen bu da etrafından şiddet eğilimini besleyen iletiler aldığını düşündürmektedir. Ölümü yüceltir türdeki ifadesi, yine ölüm kavramını bu çocukta yeterince gelişmediğini de akla getirmektedir. Geleneksel, kültürel değerlerimizin yine zayıf kaldığı anlaşılmaktadır. Nihayetinde arkadaşı ile ikili ilişkilerini ayrıntılı irdelemeden net karar vermek zor görülmektedir. Ancak bu ikili ilişkide karşılıklı aksaklık iletişim hataları olduğu akla gelmektedir. Zaman zaman okuldaki eğitim kadrosunun da bu tür şiddet eylemi taşıyan çocuklardan uzak kalmayı tercih ettikleri görüyoruz. Belki bu genç rehberlik öğretmenine başvursaydı olabilir ki, kendisi tedaviye yönlendirilebilir yararlı olunabilirdi. Ama bütün bunlar ayrıntılara vakıf değiliz.”



WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI



H.C.’nin okuldaki arkadaşlarıyla kurdukları whatsApp grubunda konuşmaları ortaya çıktı. H.C. olaydan çok kısa süre önce yazdığı mesajda, “Arkamdan katil demeyin. Kız kendisi istedi. Sınıfa gelip katil olmayı isterdim. Ya da dışarıda seri seri 50-100 kişiyi öldürmek ne güzel olurdu. Ama imkanlar buna el vermiyor. Hem riske de giremem. Hakikat ölümde gizlidir, ölümse hakikatin ta kendisidir. Pazartesi üç beş çiçek koyarsınız sıraya, sonra unutur gidersiniz. Bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Neyim varsa, sağa sola dağıtın. Yaşarken işe yaramadım, bari ölünce bir işe yarayayım” dediği öğrenildi.



ARKADAŞLARI ŞOKA GİRİYOR



Bu yazışmaların ardından neye uğradığın şaşıran gruptaki diğer arkadaşları ise, kendi aralarında ne yapacaklarını tartışıyorlar. Kısa süre sonra ise H.C. okula gelerek Nilüfer Acar’ı silahla öldürüp, intihar girişiminde bulunuyor.