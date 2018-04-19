Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111890
ALTIN
174.760
DOLAR
4.0310
STERLİN
5.7375
EURO
4.9888
Girne Limanı'nda tutuklandı
GİRNE LİMANI'NDA TUTUKLANDI
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Ani Ölüm
ANİ ÖLÜM
Aslanova teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Ani Ölüm
Kapat

SINAV ERTELENDİ, BU HUSUSTA ÖĞRENCİLER ŞANSLI

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihinin değiştirilmesine ilişkin "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti." dedi.

SINAV ERTELENDİ, BU HUSUSTA ÖĞRENCİLER ŞANSLI

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihinin değiştirilmesine ilişkin "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
SINAV ERTELENDİ, BU HUSUSTA ÖĞRENCİLER ŞANSLI
banner238


Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihinin değiştirilmesine ilişkin "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti." dedi.
Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılmak üzere Erzurum'a gelen Saraç, Valiliği ziyaret ederek Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü.
YÖK Başkanı Saraç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da önemli iki üniversite bulunduğunu söyledi.
"SINAV ERTELENDİ, BU HUSUSTA ÖĞRENCİLER ŞANSLI"

banner223
Atatürk Üniversitesinin öğrenci sayısı bakımından ve bölgeye hitap etmesi açısından ülkede üst sıralarda bulunduğunu ifade eden Saraç, "Erzurum eğitim öğretim açısından bir huzur mekanı." diye konuştu.
Saraç, bir gazetecinin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle aynı tarihe denk gelen YKS'nin tarihindeki değişiklik yapıldığını hatırlatması üzerine Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi yapılacağı müjdesini verdiğinin hatırlatılması ve çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da bu yönde bir çalışma yapılmasını bir süre önce kendilerine ilettiği yanıtını verdi.
Çalışma için ön hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Saraç, "Bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.
Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı da hazır bulundu.
 

Son Güncelleme: 19.04.2018 17:25
Anahtar Kelimeler:
YokÜNİVERSİTESınavAçıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Köpek Balığı Ve Vatos Avcılığına Yasak getirildi!
Türkiye’de Köpek Balığı Ve Vatos Avcılığına Yasak getirildi!
Türkiye Bankalararası Kart Merkezi müşteri kredi kartları açıklaması!
Türkiye Bankalararası Kart Merkezi müşteri kredi kartları açıklaması!
Sibel Can'a tepkisini dile getirdi!
Sibel Can'a tepkisini dile getirdi!
İş adamını araç içinde diri diri yaktılar!
İş adamını araç içinde diri diri yaktılar!
Erzurum'da kaçan sürücü katliam yaptı!
Erzurum'da kaçan sürücü katliam yaptı!
Seçim kararı nasıl alındı!
Seçim kararı nasıl alındı!
Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması!
Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması!
OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.
OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.
ÜNİVERSİTE SINAVLARI TARİHİ DEĞİŞTİ
ÜNİVERSİTE SINAVLARI TARİHİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada büyük destek:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada büyük destek:

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim