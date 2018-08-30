Silinen mesajları geri yükletince aldatıldığını öğrendi

Cep telefonundan silinen mesajlar ihanetin belgesi olabiliyor. Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar kocasını aldatan bir kadının mesajlarını tek tek gösterdi. Mesajlarda geçen "Kocam geliyor, birazdan sana yazarım" ifadesi görenlere pes dedirtti. Mahkeme onayıyla yapılan işlemin ücreti ise 3 bin TL...

Telefonlardan silindiği düşünülen veriler, mahkeme kararıyla bilişim uzmanları tarafından geri getirilebiliyor.

Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre aldatıldığını düşünen bazı eşlerin getirdiği telefonlardan alınan mesajları gösteren Bilişim Uzmanı Mustafa Sancar o yazışmaları sıraladı:

İşte o mesajlardan bazıları:

-Akşam eşim dışarı çıkacak, eve gelir misin?

-Yaz tatilinde nereye gidiyoruz?

Bilişim uzmanı Mustafa Sansar, bir boşanma davası için cep telefonundan alınan bir diyalogu ise şöyle aktardı:

-Aşkım naber?

-İyiyim bitanem.

-Kocam geliyor, birazdan sana yazarım.

Mahkeme onayıyla yapılan işlemin ücreti 3 bin TL.