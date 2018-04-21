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Silahlı İnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz’ dünya basınında derin yankı uyandırdı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyenlerin de destek verdiği Trabzonlu Albayraklar Savunma Sanayii Şirketi’ne ait ‘Silahlıİnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz Projesi’ tüm dünyada yankı uyandırdı.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz’ dünya basınında derin yankı uyandırdı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyenlerin de destek verdiği Trabzonlu Albayraklar Savunma Sanayii Şirketi’ne ait ‘Silahlıİnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz Projesi’ tüm dünyada yankı uyandırdı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:36
Silahlı İnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz’ dünya basınında derin yankı uyandırdı!

Silahlı İnsansız Deniz AracıWattozz’ dünya basınında

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyenlerin de destek verdiği Trabzonlu Albayraklar Savunma Sanayii Şirketi’ne ait ‘Silahlıİnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz Projesi’ tüm dünyada yankı uyandırdı.

Dünyanın bir çok ülkesinde internet siteleri ve gazetelerde haber konusu olan ‘Wattozz’ için Çinliler “Şeytan Balık” tabirini kullanırken, “Uzaktan kumandalı vatoz şeklindeki mobil mayınlar her türlü zırhlı gemiyi batırabilir” ifadeleriyle haberi duyurdular. 
Rus haber sitelerinde de geniş yer bulan proje “Türkler kamuflajlı deniz mayını üretiyor” başlığı ile verilirken, ABD basını ise proje için “Bu uzaktan kumandalı deniz mayını savaş gemilerine yapışıp gemileri patlatlıyor” başlığı ile Türkiye’de yapılan çalışmayı manşetlere taşıdı. Silahlı İnsansız Deniz Aracı ile ilgili Suudi Arabistan’daki haber siteleri ise ‘Wattozz’u, “Türklerin ölümcül deniz aracı” olarak okuyucularına duyurdu. 

Çalışma Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekerken, İspanyollar Türkiye’deki projeyi “Türkler vatoz balığı şeklinde kamuflajlı hareketli deniz mayını üretiyor”, Finliler “Uzaktan kumandalı deniz mayını gözlem ve saldırı için geliştirildi”, Çekyalılar “Robot deniz mayınları geliyor” ve Bulgaristan basını ise “Türkiye yakında mobil mayın yapacak” başlıkları ile haberi verdiler. 
Kanadalılar projeyi “Türkiye, Vatoz şeklinde deniz mayınları geliştiriyor” başlığı ile duyururken, Vietnamlılar “Türkler savaş gemilerine yapışan mayın üretiyor” diyerek çalışmaya dikkat çektiler. 

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Su altında balina, yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgaları ile kumanda edilen silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ile ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Şirketler Grubu Başkanı Adnan Albayrak “Albayraklar Savunma Sanayi Şirketi’nin üzerinde çalıştığı Wattozz’lar silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olacak. Uyku modunda deniz zemininde hareketsiz durabilme özelliği ve sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabukları sayesinde sonarlar tarafından ne deniz zemininde ne de hareket halindeyken tespit edilebilmesi olanaksız olan Wattozz’lar kara sularımızda olası bir saldırı anında hedefteki bir denizaltıyı yada savaş gemisini batırmaya sebep olacak bir bombayı söz konusu hedefe ulaştırma ve patlatma özelliğine de sahip olacaklar. Uzun zamandır Türk bilim adamlarımızın önderliğinde gizlilikle yürüttüğümüz projelerimizden biri olan Wattozz insansız deniz aracımızın ön tanıtımını gerçekleştirdik. Allah nasip ederse yaklaşık 3 ay sonra bir diğer projemiz olan ve yine yüzde 100 yerli üretimimiz olan Elektronik Enerji Silahımızın lansmanını gerçekleştireceğiz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
KTÜInsansızDenizAracıWattozz
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