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Siirt'te üretilen elmalar 8 ülkeye ihraç ediliyor

Siirt Kurtalan'da 3 yıl önce deneme üretimi yapılan elmalardan istenen sonuçlar alındı. 2 bin dönümlük arsada üretilen elmalar, 8 ülkeye ihraç ediliyor.

Siirt'te üretilen elmalar 8 ülkeye ihraç ediliyor

Siirt Kurtalan'da 3 yıl önce deneme üretimi yapılan elmalardan istenen sonuçlar alındı. 2 bin dönümlük arsada üretilen elmalar, 8 ülkeye ihraç ediliyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:20
Siirt'te üretilen elmalar 8 ülkeye ihraç ediliyor

Siirt Kurtalan'da 3 yıl önce deneme üretimi yapılan elmalardan istenen sonuçlar alındı. 2 bin dönümlük arsada üretilen elmalar, 8 ülkeye ihraç ediliyor.

Siirtli bir girişimci, 3 yıl önce Türkiye’nin en büyük toplu üretim alanlarından birini kurdu. Buradan elde edilen elmalar, iç pazar dışında Rusya, Hindistan, Libya, Ürdün, Katar, Irak, Pakistan ve Suudi Arabistan’a ihraç edilmeye başlandı.

Firma sorumlusu ve ortaklarından Kasım Keremullah Ceylan, 2 bin 650 dönümlük alanın 2 bin dönümüne elma, geri kalanına kayısı, armut, erik ve böğürtlen ektiklerini söyledi.

"Bu yıl elma üretiminde ciddi mesafe katettik"

Tarımsal yatırımların bölgeye ciddi katkı sağladığını belirten Ceylan, "Burada gördüğünüz bahçe bir elma bahçesi. Üzeri file ile örtülü olan 2 bin dönüm arazinin elma bahçesi olarak ekimi yapılmış ve toplam bahçe miktarı 2 bin 650 dönümdür. 2 bin dönümlük alanın dışında kalan ise kayısı, armut ve böğürtlen üretimine ayrılmıştır. Bu yıl elma üretiminde ciddi bir mesafe katettik ve önemli derecede ürün almaya başladık. Bahçe dikiminin haricinde Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde meyve suyu fabrikamız ve 5 bin ton kapasiteli bir soğuk hava depomuz var" dedi.

"Ulusal çapta marka oluşturuyoruz"

Ceylan, üretilen elmanın ihraç edildiğini de anlattı.

"Bölgeye hatta Türkiye geneline açılmak durumundayız. Yeni bayilikler oluşturuyoruz. Ege, Trakya ve hatta yukarı Karadeniz bölgesine açılarak ulusal çapta güçlü bir marka olmaya doğru ilerliyoruz. Pazarda ciddi ve iddialıyız, ayaklarımızı yere iyi basarak risk almadan ilerliyoruz. Bu yatırımların bölgeye ciddi bir katkısı olacağına inanıyoruz. Siirt’te ilk serayı biz kurduk ve başarılı da oldu, sonra da yeni seralar kuruldu. Bu iyi bir emsaldir. İlk defa böyle ciddi bir tarımsal yatırım yaptık, bunu yaparken ülkenin GAP yapısını bildiğimiz için gelecekte memleketimize ve insanlarımıza fayda sağlayacağına inandığımız için yaptık."

Tam kapasite çalışırsa bin kişiye istihdam sağlayacak

Ceylan, çevre köylerde sadece böğürtlen ve elma toplamak için 250 ila 300 kişi çalıştırdıklarını, tüm arazinin verime geçmesi durumunda 500 ila bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti. 8 ülkeye ihraç edilen elmaları koruduklarını aktaran Ceylan, aşırı sıcaklardan yanmaması için 2 bin dönümlük alanın üstünü fileyle örttüklerini sözlerine ekledi.

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