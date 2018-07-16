Sihirbaz Aref Ghafour’ı kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Türkiye’nin, Acun Ilıcalı’nın programlarında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafour’ı, Antalya’da kobra yılanı soktu.

ZAMANLA YARIŞ

Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref’in sağlığına kavuşması, Mısır’da bulunan panzehirin 8 saat içinde alınmasına bağlı.

AREF İÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Ancak Mısır’ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemiyor. Dışişleri Bakanlığı’nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Aref için zamanla yarışılırken elçilik yetkilileri saat 09.00’dan sonra işlemlerin yapılabileceğini bildirdi.

Birkaç saat içerisinde iğnesi yapılmazsa Aref’in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği öğrenildi.

“ÖLMEMİ Mİ İSTİYORLAR”

Antalya’daki bir hastanede müşahede altında tutulan Afer’in kız arkadaşı yanından ayrılmıyor.

Sık sık “Bir kaç saatim var. Ölmemi mi istiyorlar? Niçin vize vermiyorlar?” dediği öğrenilen Aref’in durumuyla ilgili ‘acil’ kayıtlı rapor düzenledi. Aref, vize alındığı takdirde Mısır’a bu raporla gidecek.

Bu arada Kahire Büyükelçiliğimiz de Aref için harekete geçti.