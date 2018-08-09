banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97185
ALTIN
216.400
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1247
EURO
6.3411
İdris: Üniversitenin iznini iptal ettik
İDRİS: ÜNİVERSİTENİN İZNİNİ İPTAL ETTİK
BRT Yasta
BRT YASTA
Karides hırsızları biri tutuklu biri serbest
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

SİHA’lar teröristleri yaban domuzu yerken vurdu

Hatay Amanos Dağları’nda yürütülen operasyonlarda SİHA tarafından vurulan teröristlerin, avladıkları yaban domuzunu yerken hedef olduğu belirlendi.

SİHA’lar teröristleri yaban domuzu yerken vurdu

Hatay Amanos Dağları’nda yürütülen operasyonlarda SİHA tarafından vurulan teröristlerin, avladıkları yaban domuzunu yerken hedef olduğu belirlendi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 23:08
SİHA’lar teröristleri yaban domuzu yerken vurdu

Hatay Amanos Dağları’nda yürütülen operasyonlarda SİHA tarafından vurulan teröristlerin, avladıkları yaban domuzunu yerken hedef olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin aralıksız devam eden terörle mücadele operasyonları sonucu terör örgütü PKK'nın yaşadığı çöküş, yapılan istihbari çalışmalarla gün yüzüne çıkıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt 2016 ve 2017 yılları ile bu yıl yürütülen operasyonlarda verdiği kayıplar nedeniyle büyük panik yaşıyor.

Bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden örgüt, yaptıkları ihbarlarla güvenlik güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle çıkmaza girdi. Yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında çaresiz kaldığını ortaya koyuyor. SİHA teröristleri yaban domuzu yerken vurdu Bunun son örneği, Amanos Dağları'nda yürütülen operasyonlarda görüldü.

Bir grup teröristin SİHA'lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken güvenlik güçlerinin hedefi olduğu belirlendi. PKK'lı teröristlerin, başarılı operasyonlar sonucu hareket kabiliyetlerini kaybettikleri, yiyecek bulmakta bile zorlandıkları belirtildi

 
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Genel Kurul Başkanı Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek
BM Genel Kurul Başkanı Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kurban bağışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kurban bağışı
Gurbetçi ailenin tatili acı bitti
Gurbetçi ailenin tatili acı bitti
Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu
Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu
Muhtaç yaşlıya her ay 543 TL
Muhtaç yaşlıya her ay 543 TL
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Kediciklerle ilişkiye girip girmediği kesinlik kazanacak
Kediciklerle ilişkiye girip girmediği kesinlik kazanacak
Çağla Şikel bol bol yüzdü
Çağla Şikel bol bol yüzdü
İki kardeşin oyunu ölümle bitti
İki kardeşin oyunu ölümle bitti
Çağlar Söyüncü resmen Premier Lig'de!
Çağlar Söyüncü resmen Premier Lig'de!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim