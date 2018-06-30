Sigaraya zam

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidildi

Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 3 sayılı listenin “B” cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidilirken tütün ürünlerinin vergileme yapısında değişiklik yapıldı.

UCUZ SİGARALARA 1 TL ZAM

Buna göre tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırıldı. Düzenleme ile yüksek fiyattan satılan sigaralar etkilenmezken ucuz sigaralara 1 lira zam gelmiş oldu.