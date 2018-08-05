Sıcaklar Ebru Gündeş'in 750 bin TL'sini yaktı!

Sıcaklar Ebru Gündeş'i de bunalttı! 750 bin lira yatırdığı Dubai'nin sıcağına dayanamayan Gündeş parasını yaktı.



Ebru Gündeş, yaz mevsimini geçirmek için Dubai Marina'da lüks bir rezidans kiralamıştı.

Bir yıllık 750 bin lira olan kira ücretini peşin olarak ödeyen şarkıcı sıcaklardan bunalmış. Tüm yazı orada geçirmeyi planlayan Ebru Gündeş, sıcaklık 50 dereceyi bulunca apar topar Türkiye'ye dönmüş.

Şarkıcı, bir yıllık peşin ödediği daireye bir daha gitmeyi düşünmüyormuş.