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“Sıcak Hava Beyin Kanaması Riskini Artırıyor“

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hadiye Şirin, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, özellikle tansiyonu yüksek kişiler, kalp hastaları için uyarı niteliği taşıdığını belirterek sıcak havaların beyin kanaması riskini artırabildiğine dikkati çekti.

“Sıcak Hava Beyin Kanaması Riskini Artırıyor“

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hadiye Şirin, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, özellikle tansiyonu yüksek kişiler, kalp hastaları için uyarı niteliği taşıdığını belirterek sıcak havaların beyin kanaması riskini artırabildiğine dikkati çekti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
“Sıcak Hava Beyin Kanaması Riskini Artırıyor“

 Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hadiye Şirin, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, özellikle tansiyonu yüksek kişiler, kalp hastaları için uyarı niteliği taşıdığını belirterek sıcak havaların beyin kanaması riskini artırabildiğine dikkati çekti.

Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ani başlayan çok şiddetli bir baş ağrısının ardından bilinç bozukluğu, bulantı, bir tarafta güçsüzlük, konuşma bozukluğu, dengesizlik, görme problemi gibi belirtilerin beyin kanamasına işaret ettiğini vurgulayarak, bu belirtiler görüldüğünde 112 Acil Servis ekipleriyle bağlantı kurmanın ve en kısa sürede hastaneye ulaşmanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Şirin, beyin kanaması görülme sıklığının 100 bin kişide 10 olduğunu, tansiyon kontrolü yetersiz ya da eğitim düzeyi düşük toplumlarda bu oranın yükseldiğini dile getirdi.

Beyin kanaması için 65 yaş üstü kişilerin risk altında olduğunu ancak son yıllarda genç hastalarda da bu rahatsızlığın artış gösterdiğini ifade eden Şirin, "Beyin kanaması için alt yaş sınırı yok, yenidoğan bebeklerde bile belirli nedenlerle beyin kanaması görülebilir. Sıcak hava koşulları da bunu kolaylaştırabilir." dedi.

GÜLER: "55-50 YAŞ ALTI DA DİKKAT ETMELİ"

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Güler de, artık diyabet, obezite gibi metabolik hastalıklara daha sık rastlandığını, bunun da genç hastalardaki beyin kanamasının nedenleri arasında gösterilebileceğini dile getirdi.

Sıcak hava, hastaların ilaçlarını düzensiz kullanmaları veya susuz kalmaları nedeniyle beyin kanamalarının sıklığının da yükseldiğinin altını çizen Güler, "Yapılan bilimsel çalışmalar, yüksek hava sıcaklığı ile gelen beyin kanamasının 55-50 yaş altı genç hastalarda olduğunu ortaya çıkarıyor. Metabolik hastalıkların toplumda daha sık görülmesi, hastaların yeni tanıyor olmaları ya da ilaç kullanmamaları bunda etkili olabilir." dedi.

Güler, ölümle sonuçlanabilecek bu durumu önlemek için yaz aylarında 10.00-16-00 saatleri arasında güneşe çıkılmaması ve ağır gıdalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

"KOLONYA DÖKMENİN FAYDASI YOK"

Beyin kanaması belirtileri fark edildiğinde 112 Acil Servis ekiplerine haber vermenin büyük önem taşıdığını belirten Güler, ekipler gelene dek hastanın yan yatırılması ve başının altına yastık konulması önerisinde bulundu.

Güler, fenalaşan hastalara ilk etapta uygulanan bazı yanlış yöntemlerden kaçınılması gerektiğini de aktararak, "Dışarıdan su dökmek, kolonya dökmek, sarımsak yedirmek gibi şeylerin hiç yararı yok, aksine zaman kaybına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 13:50
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