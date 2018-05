Sibel Can'dan Melisa Ural'a hediye açıklaması

Sibel Can, Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı'yabir mektup göndererek, kızı Melissa'ya 500 bin TL değerinde otomobil aldığı haberlerine açıklık getirdi.

Geçtiğimiz gün 'ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melissa annesinin hediyesi 500 bin TL değerindeki otomobiliyle görüntülendi' şeklindeki haberlere açıklama geldi.



Sibel Can, Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı'yabir mektup göndererek, kızı Melissa'ya 500 bin TL değerinde otomobil aldığı haberlerine açıklık getirdi.



Altaylı, Sibel Can'ın mektubuna bugünkü köşesinde yer verdi. Can mektubunda, kızı Melisa için, 'Bir arkadaşının yemek daveti çıkışında, arkadaşı arabayı onun kullanmasını rica ediyor ve otomobil sanki Melissa'nınmış gibi bir algı oluşuyor' ifadelerini kullanarak araba aldığı iddialarını yalanladı.



İşte Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısının o bölümü:



SİBEL CAN'DAN MEKTUP



DÜN Sibel Can'ın kızına otomobil almasıyla ilgili magazin basınının yaklaşımını yazdım ya, Sibel Can'dan mesaj geldi.



Sibel Can'la 1980'lerden bu yana tanışırız.



Bu eski tanışıklığa dayanarak şöyle yazmış:





“Öncelikle keyifli hafta sonları diliyorum.Her gün olduğu gibi köşendeki yazılarını bugün de okudum ve çok doğru bir tespit yaptığın için hem bir teşekkürü hem de bir bilgi eksikliğini gidermek adına mesaj atmak istedim...Aileler için en birinci önceliklatlarının imkânları dahilinde iyi bir tahsil almalarını sağlamak, topluma faydalı bireyler olmaları için onlara emek vermek ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamaktır.3 evladımın da eğitimlere aynı derecede önem veriyor ve onları olabildiğince medyadan uzak tutmaya gayret ediyorum.3'ü de İstanbul'un iyi okullarında eğitim alıp tahsillerine yurtdışında devam ederken hem orada hem de İstanbul'da inanın son derece mütevazı hayatlar yaşıyorlar.Ama doğdukları zaman ailelerini evlatlar seçemiyorlar, onlar da toplumun tanıdığı bir annenin evladı olmanın bazen zorluklarını, bazen de yanlış anlaşılmalarını yaşayabiliyorlar. Tıpkı Melissa'nın gazetede çıkan son haberinde olduğu gibi...Melissa, Londra'da okuluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Tatil olması ile İstanbul'a gelmişti. Bir arkadaşının yemek daveti çıkışında, arkadaşı arabayı onun kullanmasını rica ediyor ve otomobil sanki Melissa'nınmış gibi bir algı oluşuyor.Ben çocuklarımı maddiyatın hiçbir zaman önemi olmadığını, en azından ön planda tutulmaması gerektiğini onlara aşılayarak büyüten bir anneyim. Ki yaşamımı tek başıma mücadeleler vererek sürdürdüğümü onlar da çok iyi bilirler ama sınırsız taleplerde bulunmazlar. Her zaman mütevazı bir yaşam biçimi içinde olmuşlar ve olmaya da devam edecekler.Başkası bir yazı yazsa bu kadar detay asla anlatmayı tercih etmem ama senin tüm samimiyetim ile bilmeni istediğim için yazma gereği duydum...”