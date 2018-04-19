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Sibel Can'a tepkisini dile getirdi!

Bir ses yarışması ile ünlendikten sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu 38 gün komada kalan Mutlu Kaya'dan Sibel Can'a sert sözler.

Sibel Can'a tepkisini dile getirdi!

Bir ses yarışması ile ünlendikten sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu 38 gün komada kalan Mutlu Kaya'dan Sibel Can'a sert sözler.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:18
Sibel Can'a tepkisini dile getirdi!
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Mutlu Kaya: Sibel Can ne aradı ne sordu

Bir ses yarışması ile ünlendikten sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu 38 gün komada kalan Mutlu Kaya'dan Sibel Can'a sert sözler.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmazprogramına telefon bağlantısıyla katıldı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kaya, “Ben 3 yıldır evdeyim. Çok nadiren tedavi gördüm. Bunlar çok kısa sürdü. Birçok insan benim üzerimden reklamını yaptı ama hep reklamda kaldı. Ben sonradan hep evde oturdum. Yani kandırıldım” dedi. 

Sibel Can'ın kendisine yardım etmediğini iddia eden Mutlu Kaya, “Sibel Can, yoğun bakımdayken bir kere geldi, onda da ben uyuyordum. Sonradan Sibel Can, ne aradı ne de sordu. Kalkıp sanat dünyasında 'ben yardım ettim' dedi. Yalan söyleminin anlamı nedir.” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sibel CanMutlu Kaya
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