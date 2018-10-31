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Shgm\'den İstanbul Havalimanı\'nda İlk Uçuş Denetimi

Ankara, 31 Ekim 18 :  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İstanbul Havalimanı\'ndan bugün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, havaalanı emniyeti, hava seyrüsefer hizmetleri ve havacılık güvenliği açısından incelenecek.

Shgm\'den İstanbul Havalimanı\'nda İlk Uçuş Denetimi

Ankara, 31 Ekim 18 :  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İstanbul Havalimanı\'ndan bugün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, havaalanı emniyeti, hava seyrüsefer hizmetleri ve havacılık güvenliği açısından incelenecek.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:12
Shgm\'den İstanbul Havalimanı\'nda İlk Uçuş Denetimi

Ankara, 31 Ekim 18 :  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İstanbul Havalimanı\'ndan bugün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, havaalanı emniyeti, hava seyrüsefer hizmetleri ve havacılık güvenliği açısından incelenecek.

İstanbul Havalimanı\'nın Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartları çerçevesinde sertifikalandırması sürecini yürüten SHGM tarafından yerinde denetim yapılacak.

Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel başkanlığındaki inceleme heyeti, İstanbul Havalimanı\'ndan 11.10\'da Ankara\'ya yapılan ve 17.30\'da KKTC\'ye yapılacak uçuşlar kapsamında operasyonları yerinde gözlemliyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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