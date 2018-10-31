Shgm\'den İstanbul Havalimanı\'nda İlk Uçuş Denetimi

Ankara, 31 Ekim 18 : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İstanbul Havalimanı\'ndan bugün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, havaalanı emniyeti, hava seyrüsefer hizmetleri ve havacılık güvenliği açısından incelenecek.