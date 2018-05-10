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SGK müjdeyi verdi!

SGK, akciğer kanseri tedavisinde de kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine aldı.

SGK müjdeyi verdi!

SGK, akciğer kanseri tedavisinde de kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine aldı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 12:12
SGK müjdeyi verdi!

SGK müjdeyi verdi: O ilaçlar artık...

SGK, akciğer kanseri tedavisinde de kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Resmi gazete de yayınlanan Sağlık uygulama tebliği ile başta akciğer kanseriolmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilaç geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan sağlık uygulama tebliğinde Listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanserimultiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır.' denildi.

Açıklamada geri ödemeye alınan ilaçlar ve kullanım alanları şu şekilde sıralandı:

'VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

XALKORİ: Akciğer kanseri

TAGRİSSO: Akciğer kanseri

ALECENSA: Akciğer kanseri

ZYKADIA: Akciğer kanseri

IRESSA: Akciğer kanseri

SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)

NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)

DOPADEX: Parkinson hastalığı

Böylece 2017 yılının 2. Döneminde itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığı yurt dışından temin edilen ilaçlardı.'

Anahtar Kelimeler:
SgkİlaçMüjdesi
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