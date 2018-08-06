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Sevilay Yılman'dan çarpıcı iddia: Tüzük kurultayı toplanacak

Gazeteci Sevilay Yılman CHP'de kurultay ve imza tartışmaları ile ilgili bomba bir iddiada daha bulundu.

Sevilay Yılman'dan çarpıcı iddia: Tüzük kurultayı toplanacak

Gazeteci Sevilay Yılman CHP'de kurultay ve imza tartışmaları ile ilgili bomba bir iddiada daha bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:26
Sevilay Yılman'dan çarpıcı iddia: Tüzük kurultayı toplanacak

Sevilay Yılman'dan çarpıcı iddia: Tüzük kurultayı toplanacak

Gazeteci Sevilay Yılman CHP'de kurultay ve imza tartışmaları ile ilgili bomba bir iddiada daha bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışması sürüyor. Çağrı Heyeti 630 imza verdiğini ve kurultayın yapılması gerektiğini savunurken, parti yönetiminden yapılan son açıklamada 569 imzanın geçerli olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada salt çoğunluğun sağlanamadığı ve kurultayın gerçekleşmeyeceği de vurgulandı.

Çağrı Heyeti ise yaptığı yazılı açıklamada imza sayıları ile oynandığını öne sürerek, 'Amasız, fakatsız olağanüstü kurultay gerçekleştirilmeli' dedi.

8 İMZA WHATSAPP GÖRÜNTÜSÜ

Habertürk TV’de ekrana gelen Türkiye’nin Nabzı’nda CHP’deki kurultay tartışmaları masaya yatırıldı. Gazeteci Sevilay Yılman CHP'de kurultay için toplanan imzalardan 8 tanesinin WhatsApp görüntüsü olduğunu söylerken CHP’deki bu tartışmaların son bulmayacağını ifade etti. 

BU İŞ DEVAM EDECEK

“CHP’de daha çok şeyler olacak, şimdiden buradan söylüyorum bu iş burada bitmez. Bu iş devam edecek. ” Diyen Yılman muhaliflerin ‘bu iş bitti’ demeden bu tartışmaların bitmeyeceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

TÜZÜK KURULTAYINA GÖTÜRECEKLER

“Tabanda çok ciddi baskı var. Kılıçdaroğlu şu an tüzüğe göre haklı. Ama şöyle bir şey var. Bugün öğrendim yeni bir bilgi. Tüzük kurultayı için çağrı var. 250 delegenin imzayla tüzük kurultayını çağırabilir. Bu delegeler tüzük kurultayı için 2-3 gün içinde gerekli imzayı bulacaklar. Partiyi tüzük kurultayına götürecekler.” 

PARTİMİZE ZARAR VERİR

CHP’de tedbirli olarak disipline sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise tüzük kurultayısürecinin partiye zarar verebileceğini ifade ederek “Bu süreç partimize zarar verir.” Diye konuştu. 

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