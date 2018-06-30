Sevgilisinden romantik jest

Türk yazar Metin Hara, 1 yıldır aşk yaşadığı dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima’ya romantik bir jest yaptı.

Adriana Lima ve Metin Hara’nın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima, tatil için ABD’den sonra Brezilya’ya geçmişti. Çift, keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Adriana Lima, Metin Hara ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası’nda mücadele eden ülkesinin İsviçre ile

karşılaşmasını izlerken sevgilisine doğum günü sürprizi yapmıştı.

Attıkları her adımlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten Metin Hara, önceki gün de Adriana Lima’ya pasta sürprizi yaptı. Lima, sevgilisinin “seni gülümsetebilmek için” notunu düştüğü sürprizi Instagram hesabından paylaştı...