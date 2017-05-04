SEVDİĞİ KIZ İÇİN 5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, bir evden silah sesi geldiği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde 64014 Sokak'taki adrese gitti.Söz konusu evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak, eve girildi.Polis ekipleri, 6 kişinin cesedini buldu.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesetlerin emekli vali İsmet Metin, eşi Nurşen ile kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, Gönül Cengiz ve Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğunu belirledi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında, emekli vali Metin'in ailesiyle, eşinin yeğeni olan Dener'in Adana'daki evine geldiğini tespit etti.Ekipler, anne ve babası bir süre önce vefat eden Dener'in, 6 yıldır görüştüğü Z.H.K. ile evlenmek istediği, kız isteme konusunu konuşmak için evine davet ettiği akrabalarıyla da buna karşı çıkmaları nedeniyle tartıştığı bilgisine ulaştı.Çıkan tartışmada Denizhan Dener'in tabancayla akrabalarını öldürdüğü, ardından Hatay'da yaşayan kız arkadaşını arayarak, "Gel hepsini öldürdüm" dediği ve 155 Polis İmdat hattına durumu bildirdiği daha sonra da intihar ettiği ileri sürüldü.Bu arada cesetlerin bulunduğu evde olay inceleme işlemleri tamamlandı.Daha sonra cesetler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polisin yaptığı incelemede söz konusu evde 18 boş kovan, olayda kullanılan silaha ait 30 mermi, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait bir miktar fişek bulunduğu öğrenildi.Seyhan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan görgü tanığı Levent Uçaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa temizlik yapmak için girdiğini ve silah sesleri duyduğunu söyledi.Bunun üzerine korkup paniğe kapıldığını belirten Uçaroğlu, "Geri geri kaçtım. Buradaki vatandaşlarla polise haber verdik." dedi.