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Serhat Akın'dan Hadise itirafı!

Twitch'teki canlı yayınında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Serhat Akın, "Hadise için çirkin demiştim. Arap atı gibi sonradan açıldı" dedi.

Serhat Akın'dan Hadise itirafı!

Twitch'teki canlı yayınında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Serhat Akın, "Hadise için çirkin demiştim. Arap atı gibi sonradan açıldı" dedi.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:35
Serhat Akın'dan Hadise itirafı!

Serhat Akın: Hadise'yi Çirkin Buluyordum Arap Atı Gibi Sonradan Açıldı

Twitch'teki canlı yayınında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Serhat Akın, "Hadise için çirkin demiştim. Arap atı gibi sonradan açıldı" dedi.

Twitch üzerinden yayın yapan Serhat Akın, hayatı hakkında hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Akın, canlı yayınında güzel şarkıcı Hadise ile olan bir anısını anlattı.

"HADİSE İÇİN ÇİRKİN DEMİŞTİM, ARAP ATI GİBİ AÇILDI"

Serhat Akın, yayın esnasında güzel şarkıcı Hadise hakkında da konuştu. Akın, Hadise için "Anderlecht'te oynarken Hadise ile röportajım vardı. Ondan daha ünlüyüm o zaman tabi evli de değildim alev atıyorduk. Hadise'nin o zamanlar saçları küt kesimdi, çirkindi, beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin sonra Arap atı gibi açıldı" dedi.

"SADECE BİRA İÇİYOR"

Yayına decam eden Akın, Ariel Ortega ile yaşadığı alkol anısını da anlattı. Akın, Ortega'yla olan anısını şu sözlerle anlattı:

Ortega çok büyük futbolcu ama sıkıntıları vardı. Arjantin'i özlüyordu, alkol problemi vardı. Sadece bira içiyordu. Ortega'yı o kadar çok seviyordum ki anlatamam. Keyiflensin diye tesise çekirdek söylüyorduk, elimden gelen desteği veriyordum."

"UÇAKTA 14 BİRA İÇTİ"

"Trabzonspor'u deplasmanda yenmiştik, uçakla geliyoruz, Ortega uçakta 14 tane bira içti. Yanında oturuyordum, hostese 14 tane bira söyledim. Uçakta bira bitti, bira istiyor hala. Neyse kadın farklı bir bira getirdi, 'Ben bunu içmem' dedi, bana atar yaptı. Ben de hostese atar yaptım,

Anahtar Kelimeler:
Serhat AkınHadise
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