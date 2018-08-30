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Seren Serengil üç kere ölümden döndü… Ödüllü büyücü avı başlattı

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine ve eşine büyü yapıldığından endişe duyduğunu söyleyerek ilginç bir çağrıda bulundu.

Seren Serengil üç kere ölümden döndü… Ödüllü büyücü avı başlattı

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine ve eşine büyü yapıldığından endişe duyduğunu söyleyerek ilginç bir çağrıda bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:11
Seren Serengil üç kere ölümden döndü… Ödüllü büyücü avı başlattı

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine ve eşine büyü yapıldığından endişe duyduğunu söyleyerek ilginç bir çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde villasına yılan giren Seren Serengil, o anları sosyal medya hesabından paylaşıp, nazar ve büyü olduğundan şüphelendiğini söylemişti. Serengil, dün yaptığı paylaşımla da kendine ve eşi Yaşar İpek’e büyü yapıldığını, büyüyü yapanı söyleyene ise para ödülünü vereceğini söyledi.

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SERENGİL PAYLAŞIMINI SİLDİ

Serengil, önce paylaşıp sonra sildiği gönderisinde şunları yazdı. ” Sizlerden çok rica ederim, olur da bana veya eşime büyümüdür, sihir midir böyle bir şey yaptıran birileri olduysa, bunu bana ulaşarak bildirsin. 3 kere ölümden döndüm. Bu kötü insanları bilmeye hakkımız var.

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Hiç inanmazdım hiç itibar etmezdim böyle şeylere ama iki kadının yaptığından şüpheleniyoruz. Bunu söyleyene 20 bin TL para ödülümüz var. Biz duyduk bu meseleyi ama bunu yapan hocayı bulursak hem ödüllendireceğiz hem de bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız.”

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