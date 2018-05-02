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Seren Serengil'in milletin diline düştü alay konusu oldu!

Seren Serengil'in milletin diline düştü alay konusu oldu!

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:47
Seren Serengil'in milletin diline düştü alay konusu oldu!

Seren Serengil'in bu paylaşımı alay konusu oldu

Geçtiğimiz günlerde Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil'in Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım alay konusu oldu.

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. 

Nişanın üzerinden günler geçmesine rağmen Seren Serengil'in bugün yaptığı paylaşım alay konusu oldu.

Serengil, 'Günaydın' notuyla nişan masasını paylaşında takipçilerinin diline düştü.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı ve gelen yorumlardan bazıları:



























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Seren SerengilPaylaşımAlayKonusuOldu
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