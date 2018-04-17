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Seren Serengil'den sporcu aşk açıklaması

Seren Serengil, oyuncu Tuvana Türkay'ı bir kez daha aldattığı iddia edilen futbolcu Alper Potuk ile ilgili futbolcuları kızdıracak bir yorumda bulundu: Futbolcuların sistemleriyle ciddi bir ilişki yaşamak mümkün değil.

Seren Serengil'den sporcu aşk açıklaması

Seren Serengil, oyuncu Tuvana Türkay'ı bir kez daha aldattığı iddia edilen futbolcu Alper Potuk ile ilgili futbolcuları kızdıracak bir yorumda bulundu: Futbolcuların sistemleriyle ciddi bir ilişki yaşamak mümkün değil.

17 Nisan 2018 Salı 16:46
Seren Serengil'den sporcu aşk açıklaması
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Seren Serengil: Futbolcularla ciddi ilişki yaşanmaz

Seren Serengil, oyuncu Tuvana Türkay'ı bir kez daha aldattığı iddia edilen futbolcu Alper Potuk ile ilgili futbolcuları kızdıracak bir yorumda bulundu: Futbolcuların sistemleriyle ciddi bir ilişki yaşamak mümkün değil.

Güzel oyuncu Tuvana Türkaysevgilisi Alper Potuk'u evinde bir erkek iki kız ile parti yaparken yakaladı, ilişkisini sona erdirdi.

Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil'den Potuk'a sert sözler geldi. Serengil, futbolcuları kızdıracak bir yorumda bulundu: Futbolcuların sistemleriyle ciddi bir ilişki yaşamak mümkün değil.

İşte Seren Serengil'in o açıklamaları:

'Geçen gün hiç bunlar daha yazılmadan tamamen kadınsal hislerimle dedim ki; bu futbolcu camiasının etrafında çok enteresan kadınlar var, erkek arkadaşlar var; rahat bırakmazlar. Bu yüzden ayrılmış olabilirler dedim ve bugün çıktı. 

'ALPER DOĞRU BİR ÇOCUK OLSA KABUL ETMEZDİ'

Tuvana çok güzel, başarılı bir kız. Bu futbolcu camiasından her futbolcu için de söylemiyorum; ama bunların sistemleriyle ciddi bir ilişki yaşamak mümkün değil. Ciddi ilişki yaşayan ve evli olan insanların bekar insanlarla arkadaşlık etmemesi gerektiğini her zaman söyledim. O arkadaşı vicdanlı doğru dürüst bir adam olsa o eve kadın getirmez. Alper de doğru bir çocuk olsa onu kabul etmez. Demek ki; zaman kaybı.

'İSTESE BİN TANE ALPER BULUR'

Tuvana istese bin tane Alper bulur. Sen bu kadar güzel bir kızsın, kariyerinin en güzel yerindesin; senin ne işin var bu hayatın içinde...'

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