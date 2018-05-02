Serdar Kurtuluş gene başkan seçildi...

Hayatına bir iyilik kat engelliler gençlik komisyonu başkanı serdar kurtuluş seçilmiştir.

Oy birliğiyle engelli ler gençlik komisyonu başkanı Serdar Kurtuluş engelsiz bir dünyaya ses olmaya ‘geldim bir umutla yaşamak diyorum başkan oldum sesimiz heryerde duyulacak engel yok diyorum Hayatına bir iyilik kat yön kurum başkanına teşekkür ederim Sibel Ayşe Yucel’e tüm yönetim kuruluna oy birliğiyle başkan...

Hayatına bir iyilik kat engelliler gençlik komisyonu başkanı serdar kurtuluş seçilmiştir. Oybirligiyle engelli ler gençlik komisyonu başkanı Serdar Kurtuluş engelsiz bir dünyaya ses olmaya ‘geldim bir umutla yaşamak diyorum başkan oldum sesimiz heryerde duyulacak engel yok diyorum

Hayatına bir iyilik kat yön kurum başkanına teşekkür ederim Sibel Ayşe Yucel’e tüm yönetim kuruluna oy birliğiyle başkan oldum daima güzel şeyler olacak sosyal projelerin altına imzamı atacam engelsiz bir Dünyaya ses olmaya çalışacağım sosyal projelerle ilgili bir çalışmam olacak ve özel Çocuklarımıza İş imkanı atölyesi oluşturacağım diyerek hiç bir zaman umutlar tükenmez kimse Hastalığından dolayı kendilerini pes etmesin ifadelerini belirtti.