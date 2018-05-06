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Şenol Güneş, Kayserispor maçında ‘dalya’ diyecek...

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig’de 100. kez sahaya çıkacak.

Şenol Güneş, Kayserispor maçında ‘dalya’ diyecek...

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig’de 100. kez sahaya çıkacak.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:26
Şenol Güneş, Kayserispor maçında ‘dalya’ diyecek...

Şenol Güneş, Kayserispor maçında ‘dalya’ diyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig’de 100. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig‘in 32. haftasında yarın Kayserispor’u konuk edecek.

İki takım arasında, 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 43 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5’ini kazanıp, 2’sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 66 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri’de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İstanbul’daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul’da yaptığı 21 lig maçından 16’sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul’da Beşiktş 45, Kayserispor ise 16 gol attı.

Geçen sezon İstanbul’daki maç 2-2 bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul’da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri’deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 4-2’lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Beşiktaş şampiyonluk iddiasını son 2 haftaya taşımaya çalışacak

Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Ligde geçen hafta Galatasaray’a deplasmanda mağlup olarak 4. sıraya gerileyen siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek azalan şampiyonluk iddiasını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.

Evinde 42 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig‘de sahasında oynadığı son 42 maçta mağlup olmadı.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalardada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.

Bu maçların 35’ini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Güneş ‘dalya’ diyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig‘de 100. kez sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu.

Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.

Tosic oynayabilecek

Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası‘nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.

Negredo ve Pepe sakat

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserisporkarşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞenol Güneş
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