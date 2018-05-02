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“Şener'in CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Olması CHP'lileri Çıldırtır“

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Abdüllatif Şener'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması bizi çıldırtmaz da CHP'lileri çıldırtır gibi geliyor bana. O çılgın CHP'liler harekete geçerler herhalde." dedi.

“Şener'in CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Olması CHP'lileri Çıldırtır“

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Abdüllatif Şener'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması bizi çıldırtmaz da CHP'lileri çıldırtır gibi geliyor bana. O çılgın CHP'liler harekete geçerler herhalde." dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
“Şener'in CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Olması CHP'lileri Çıldırtır“

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Abdüllatif Şener'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması bizi çıldırtmaz da CHP'lileri çıldırtır gibi geliyor bana. O çılgın CHP'liler harekete geçerler herhalde." dedi.

 

Elitaş, parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

"CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için Abdüllatif Şener'in isminin geçtiğinin anımsatılması" üzerine Mustafa Elitaş, "Bizi ilgilendirmiyor. Abdüllatif Şener AK Parti'den ayrılmış. Ya istifa etti ya da ihraç ettiğimiz bir arkadaşımız. Hayırlısı olsun." ifadesini kullandı.

 

Elitaş, "Şener'in adaylığı sizi çıldırtır mı" sorusuna, "CHP'lileri çıldırtır gibi geliyor bana. Bizi çıldırtmaz da CHP'liler çılgına dönebilir, o çılgın CHP'liler harekete geçerler herhalde." yanıtını verdi.

 

CHP'nin adayının bugüne kadar açıklanmaması ile ilgili soru üzerine ise Elitaş, "Bu kadar hazırlıksız bir siyasi partinin anamuhalefet partisi olması üzücü bir hadise." değerlendirmesinde bulundu.

 

Mustafa Elitaş, Türkiye'nin en büyük sorununun ana muhalefet sorunu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

 

"Dört siyasi parti bir araya geldi. Seçime birlikte gireceklerini söylüyorlar ama anamuhalefet partisi kendi içinde ittifak kuramadı, uzlaşamadı, daha adaylarını açıklayamıyorlar. Şu anda en büyük problem, anamuhalefet partisi eksikliği. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkan olmak için 400 kilometre yürüyüş yaptı ama genel başkan olup olmadığı tartışmalı. Herhalde 400 kilometre daha yürümesi lazım, genel başkanlığını tescil ettirebilmek için."

 

"DÖRT BENZEMEZ BİR ARAYA GELDİ AMA HALA CHP BİR ARADA DEĞİL"

 

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Muhalefetin dörtlü ittifakını nasıl değerlendirirsiniz" sorusu üzerine şunları söyledi:

 

"Hem komisyonda hem de Genel Kurulda kanun görüşülürken, çok hırçın ve şiddetli itirazlarla karşı karşıya kaldık. Şimdi herhalde düşünüp utanacaklardır. 'AK Parti ve MHP çok güzel ittifak yapmış; kavgayı, dayatmayı değil, uzlaşmayı hakim kılan; dört benzemezin bir araya gelmesini de sağlayan kanun çıkarmış, onlara teşekkür ediyoruz' diye bir beyanat yapmalarını arzu ediyorum, diliyorum. Çünkü 96'ya bölünmüş siyasi parti yelpazesi olmaz. Dört tane, beş tane olur, on tane olur; bunlar bir araya gelirler ittifak ederler, uzlaşırlar ve görüşlerini bir noktaya doğru taşırlar.

 

MHP, AK Parti ve BBP, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türkiye'yi hangi noktaya götürdüğünü, 7 Ağustos'ta milletin, milyonların 81 vilayette 29 gün nöbet tutarak verdiği mesajı en iyi anlayan partilerdir. Onlar bu çerçevede bir araya geldiler. Ama ondan önce birbirlerine hakaret eden, birbirlerini farklı noktalarda ifade eden dört benzemez bir araya geldi ama hala CHP bir arada değil."

 

Mustafa Elitaş, bir gazetecinin, "CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için İlhan Kesici, Abdüllatif Şener ve Muharrem İnce'nin isimleri geçiyor. Hangi adayı görmek istersiniz" sorusuna, "Onu CHP'lilere sormanız lazım. Bizim adayımız belli, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı 24 Haziran tarihinde Türkiye'nin bekası, geleceği için bütün milletimizle birlikte tekrar iktidara taşıyacağımızı ümit ediyoruz." karşılığını verdi.

Son Güncelleme: 02.05.2018 20:59
Anahtar Kelimeler:
Abdüllatif ŞenerCHPCumhurbaşkanıAday
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