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'Senden Alacağım Var' Deyip Atatürk Büstüne Saldırdı!

ÇORUM’da bugün şizofreni hastası olduğu belirtilen 47 yaşındaki Rüştü A., eline aldığı balyozla adliye binası önündeki Atatürk büstünü parçaladı.

'Senden Alacağım Var' Deyip Atatürk Büstüne Saldırdı!

ÇORUM’da bugün şizofreni hastası olduğu belirtilen 47 yaşındaki Rüştü A., eline aldığı balyozla adliye binası önündeki Atatürk büstünü parçaladı.

05 Aralık 2014 Cuma 18:00
'Senden Alacağım Var' Deyip Atatürk Büstüne Saldırdı!
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'Senden Alacağım Var' Deyip Atatürk Büstüne Saldırdı!

ÇORUM’da bugün şizofreni hastası olduğu belirtilen 47 yaşındaki Rüştü A., eline aldığı balyozla adliye binası önündeki Atatürk büstünü parçaladı.

Olay bugün Çorum Adliye binası önünde meydana geldi. 3 çocuk babası Rüştü A., "Sende çok alacağım var" diye bağırarak adliye binası önüne geldi. Elinde bulunan balyoz ile kaide üstünde bulunan Atatürk büstünü devirdi. Ardından da büstün önünde bulunan ’Adalet Mülkün Temelidir’ yazılı mermer kaideyi kırdı. Adliye polisi ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen Rüştü A., apar topar polis noktasına götürüldü. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin şizofreni hastası olduğunu ileri sürüldü. Kırılan Atatürk büstü ve kaidesi ise görevliler tarafından kaldırıldı.

Olay sonrası adliye önüne gelen CHP İl Başkanı Cengiz Atlas ve bir grup partili saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.  

Son Güncelleme: 05.12.2014 18:02
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ÇORUM’da Bugün şizofreni Hastası Olduğu Belirtilen 47 Yaşındaki Rüştü A.Eline Aldığı Balyozla Adliye Binası önündeki Atatürk Büstünü Parçaladı.
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