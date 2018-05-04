Sen Anlat Karadeniz'de devamlılık hatası

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir'in, Nefes'e sarıldığı sahnede, Nefes'in atleti görünürken bir sonraki sahnede iç çamaşır ile kalması dikkatlerden kaçmadı.



Genç kadını içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı. ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için şeytani bir plan yaptı. Dizideki devamlılık hatası da orada meydana geldi.



İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletini görüyorsunuz. Tam da bu anlarda atletli olan Nefes'in, bir sonraki sahnede iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı