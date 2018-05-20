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Şemdinli'de çatışma!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1’i sağ, 2’si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şemdinli'de çatışma!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1’i sağ, 2’si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.

20 Mayıs 2018 Pazar 12:32
Şemdinli'de çatışma!

Şemdinli'de çatışma: 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1’i sağ, 2’si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

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Şemdinli ilçesi Çatalca bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, sabah saatlerinde bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de sağ ele geçirildi.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile taarruz helikopterleri sevk edildi. Helikopterler gruptaki diğer teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına alırken, güvenlik güçleri de sıcak takip başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Şemdinliçatışma
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