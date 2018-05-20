Şemdinli'de çatışma: 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1’i sağ, 2’si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.





Şemdinli ilçesi Çatalca bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, sabah saatlerinde bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de sağ ele geçirildi.Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile taarruz helikopterleri sevk edildi. Helikopterler gruptaki diğer teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına alırken, güvenlik güçleri de sıcak takip başlattı.