Şemdinli'de çatışma: 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1’i sağ, 2’si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.
Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile taarruz helikopterleri sevk edildi. Helikopterler gruptaki diğer teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına alırken, güvenlik güçleri de sıcak takip başlattı.