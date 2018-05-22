Şehit sayısı 10 bini bulabilirdi'

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Astsubay şehit Ömer Halisdemir'in o gece nasıl önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir'in nasıl bir facianın önüne geçtiğini yazdı.



Şener, Ömer Halisdemir'in FETÖ'cü Semih Terzi'yi vurarak 10 bin kişinin şehit edilmesinin önüne geçtiğini söyledi.



Nedim Şener'in yazısındaki o bölüm;



...Peki, TSK'nın en savaşçı birliği Özel Kuvvetler Komutanlığı askerleri sokağa inseydi bu durumda şehit sayısı kaç olurdu? Özel Kuvvetler mensubu 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiye ilgili davanın gerekçeli kararında bir rakam yazıyor; 10 bin.



Halisdemir Seyit Onbaşı'dırHalisdemir'in komutanı Zeki Aksakallı'dan aldığı emirle kafasından vurduğu FETÖ'cüeğerKomutanlığı'nı ele geçirmiş olsaydı yaşanacaklar Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında şöyle anlatıldı; “'nin karargaha ulaşması, ardından tüm Türkiye'deki Özel Kuvvetlere ait birliklere sözde darbe direktifi kapsamında emir vermesi halinde,personelinin topyekûn olarak kendi askerine, kendi polisine ve hatta kendi insanına karşı savaşması, bununetkisiyle iç savaşın çıkması ve sayısı 10 bini bulan şehidin verilmesi ihtimali doğacağı açıktır.”Peki Halisdemir'in kahramanlığı ne anlama geliyor? Karar da o da yazılmış; “Şehit'in'yi karargaha ulaşmadan öldürmesi ile'nin yangın yerine dönmesini, bir anlamda darbeye karşı verilen savaştakahramanı Seyit Onbaşı'nın düşman kuvvetlerinin birleşik filosunun en büyük gemisi olanElizabeth'i batırarak savaşın seyrini değiştirmesi dolayısıyla düşman donanmasının çöküş yaşaması gibi bir etki doğurmuştur.”