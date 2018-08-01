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Şehit anne ve bebeğine veda

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi.

Şehit anne ve bebeğine veda

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:48
Şehit anne ve bebeğine veda

Şehit anne ve bebeğine veda

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Erdoğan idam konusunda ''Parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır'' ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya, Sivas'ta son yolculuğa uğurlandı.

Şehitler için ilk tören, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Karakaya ve bebeğinin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Anne Karakaya ve bebeğinin tabutu, asker ve polislerce omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konulup, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova ilçesine gönderildi.



Törene Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, ailenin yakınları, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari'deki törenin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Karakaya ve bebeği için saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Eşini ve bebeğini hain saldırıda kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, bebeğinin yastığı ile tören alanına geldi.

Ardından anne Karakaya ve bebeğinin tabutu askerler tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa konularak, memleketine gönderilmek üzere Kayseri'ye uğurlandı.

Buradaki törene Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. 




Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin cenazesi Kayseri Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan indirilen anne ile bebeğinin tabutu, askerler tarafından cenaze aracına taşındı.

Buradaki törene, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile ailenin yakınları katıldı.

Eşi ile 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'yı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, havaalanında yakınları ve askeri yetkililer ile yöneticiler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Babası Mustafa Karakaya'ya sarılan Serkan Karakaya, uzun süre gözyaşı döktü.

Yakasında eşinin fotoğrafını taşıyan Karakaya'ya yakınları başsağlığı dileğinde bulundu.

Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere Sivas'ın Şarkışla ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Sivas'taki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Helikopterle Şarkışla ilçesine gelen Erdoğan, 11 aylık bebeğiyle şehit düşen Nurcan Karakaya'nın eşine ve ailesine, tören alanında taziyelerini iletti.


Şehidin eşi Serkan Karakaya'ya sarılarak teskin etmeye çalışan Erdoğan, daha sonra Şarkışla Kaymakamlığı'na geçti.

Erdoğan, buradan da ikindi namazı için Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Erdoğan'a eşlik etti.

Şehit anne ve bebeği için Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Törende konuşan Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı:

''Her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize Bedirhan Mustafa yavrumuza bu iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Yerleri belli. Peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz. Ancak burada bir gerçeği sizlerin şahsında tüm milletimize dünyaya duyurmak istiyorum o da şudur bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu, işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş oluyoruz. Bunların inine girdik girmeye devam ediyoruz devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok.

Son yıllarda haftalarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Bunlarla mücadelemiz son terörist kalıncaya dek devam edecek. Bu milletin huzurunu bölmeye bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. Birileri bu bölücü terör örgütüne yol veriyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız. İdam konusundaki hassasiyemizi biliyorsunuz. Bütün mesele, parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız. 15 Temmuz'da FETÖ ile de bir mücadele verdik. Hala veriyoruz ve vereceğiz.''

11 aylık bebek ile annesinin Şarkışla'da yan yana defnedileceği öğrenildi.

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