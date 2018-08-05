banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Bir tuhaf taciz olayı
BİR TUHAF TACİZ OLAYI
500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı
500 TL'LİK ÇANTAYI ÇALIP ÇÖPE...
Yem hırsızları yakalandı
YEM HIRSIZLARI YAKALANDI
Polisiye Olaylar...
Polis haberleri...
banner282
Flaş Haber
Bir tuhaf taciz olayı
Kapat

Şehir bayram etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa için bu akşam Galatasaray ile Akhisarspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Şehir bayram etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa için bu akşam Galatasaray ile Akhisarspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 21:12
Şehir bayram etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa için bu akşam Galatasaray ile Akhisarspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

İki takımın taraftarları, maç öncesi Konya'ya akın ederken, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının gezilerek, alışveriş yapılması, esnafı mutlu etti. 

A Milli Futbol Takımı'nın daha önce birçok kez maç yaptığı, Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa finallerinin oynandığı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda, yine büyük organizasyona ev sahipliği yapılıyor.

Bu akşam karşılaşacak Galatasaray ve Akhisarspor, Süper Kupa için mücadele edecek.

Stadı yaklaşık 42 bin kişi dolduracak. Maç öncesi Konya'ya akın eden iki takımın taraftarları, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı buldu.

Bazı taraftarlar, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Taraftar yoğunluğu ise en çok Konya esnafını mutlu etti.

Stadın çevresindeki kafenin işletmecisi Soner Şakirler, "Burada oynanan maçların müşteri yönünden yoğun bir etkisi oluyor. Bu da bizim ciromuza yansıyor. Keşke sürekli maç olsa. Galatasaray taraftarı daha yoğun, biz de bu durumdan memnunuz" diye konuştu. 

Restoran işletmecisi Mehmet Kadri Doğan ise "Dışarıdan gelen seyirciler bizi yüzde 30- 40 gibi etkiliyor. Konaklama olsun, yiyecek- içecek olsun, buralarda ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük maçlar olduğunda biz de memnun oluyoruz'' dedi. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray-Akhisarspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var
Galatasaray-Akhisarspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var
Bakanlıktan vatandaşa çağrı: Bankalardan paranızı alabilirsiniz
Bakanlıktan vatandaşa çağrı: Bankalardan paranızı alabilirsiniz
TRT Çocuk, ''eşeğe tecavüz görüntüsü yayınlandı'' iddiasına sert tepki gösterdi!
TRT Çocuk, ''eşeğe tecavüz görüntüsü yayınlandı'' iddiasına sert tepki gösterdi!
Genç oyuncu motor kazasında vefat etti
Genç oyuncu motor kazasında vefat etti
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın hasteneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın hasteneye kaldırıldı
Günde bir tane aspirin yeter!
Günde bir tane aspirin yeter!
Galatasaray bu fotoğrafı kullandı!
Galatasaray bu fotoğrafı kullandı!
Erdoğan’a ‘stinger’li seyyar hava savunma sistemi
Erdoğan’a ‘stinger’li seyyar hava savunma sistemi
Gülerce: Meclis açılır açılmaz dokunulmazlığı kaldırılmalı
Gülerce: Meclis açılır açılmaz dokunulmazlığı kaldırılmalı
11 yaşındaki Berrak'tan kötü haber
11 yaşındaki Berrak'tan kötü haber

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim