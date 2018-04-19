Seçim kararı nasıl alındı!

Tarihi karar nasıl alındı?

Serpil Çevikcan, alınan erken seçim kararında etkili olan unsurları yazdı.

24 Haziran'da erken seçim yapılacağının açıklanmasının ardından, tarihin bu kadar erkene alınması tartışma konusu oldu.



Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, tarihi kararın alınmasında etkili olan maddeleri yazarken Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.



'OLACAKSA BİR AN ÖNCE OLSUN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Erken seçim olacaksa bir an önce olmalı” dediği yazan Çevikcan, '2019 Kasımına kadar uzanacak sürecin, başta ekonomi olmak üzere Türkiye'ye çekilmeye çalışılacak operasyonlara uzun soluklu fırsatlar yaratacağı üzerinde duruluyor.



Suriye odaklı oldu-bittiler, FETÖ ile mücadelenin ikinci aşaması ve küresel operasyonların, mevcut yönetim sistemiyle karşılanmasının güçlüğü üzerinden bir uzlaşmaya varılıyor.



Bu noktada, Erdoğan'ın, dünkü basın toplantısında 16 Nisan referandumu ile milletten onay alan ancak fiilen devreye girmesi Kasım 2019'un beklendiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin kuvvetli vurgularının altını çizmek gerekiyor.' ifadelerini kullandı.